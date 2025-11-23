Al PalaCosta va in scena una partita equilibrata per 45 minuti ma, dopo un supplementare, la Consorzio Leonardo Dany Quarrata ottiene la vittoria con il punteggio di 83-88.

L’avvio è favorevole ai giallorossi, che accendono il PalaCosta con tre triple consecutive firmate Dron, Paiano e Ghigo. Nella prima fase grande attenzione difensiva dei ragazzi di coach Auletta che a più riprese limitano l’attacco degli avversari. Nonostante l’avvio positivo, gli ospiti restano agganciati nel punteggio e con un tiro allo scadere chiudono avanti il primo quarto 17-18.

Nel secondo periodo l’OraSì prova a dare uno scossone emotivo alla gara. Una difesa più attenta e una maggiore determinazione in attacco portano ai canestri di Brigato, Paolin e Jakstas che garantiscono un vantaggio di 8 punti. Sul finale Quarrata mette a segno un importante parziale che dimezza lo svantaggio e fissa il punteggio sul 38-33 all’intervallo.

Nel terzo quarto l’intensità della gara si alza: Quarrata rientra subito con un buon mini break ed entrambe le squadre attaccano con grande ritmo. A metà del periodo l’OraSì piazza un parziale firmato Enzo Cena che, sfruttando la sua esperienza, si rende protagonista dall’arco. Nella seconda metà del periodo il ritmo rallenta, entrambe le squadre mettono in campo delle buone difese e, dopo un +9 momentaneo dei giallorossi, il terzo quarto chiude la terza sul 61-54 per i padroni di casa.

L’ultimo periodo resta apertissimo, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Ravenna sale a +11 grazie ad un buon momento di Paolin ma Quarrata non molla, sfrutta gli errori dei padroni di casa e costruisce un importante rimonta che porta al 74-74 a 30 secondi dalla fine. Nei possessi decisivi grandi ribaltamenti di risultati: Dron firma il +2 con una grande penetrazione, ma Tiberti sulla sirena manda il match al supplementare.

Nell’overtime la tensione è alta: per due minuti nessuna delle due squadre riesce a muovere il punteggio, poi Quarrata trova il primo allungo portandosi a +6 grazie a una buona difesa. L’OraSì reagisce con i liberi di Brigato e il canestro di Paolin che vale l’aggancio sull’82 pari, ma nel finale gli ospiti mantengono maggiore lucidità e chiudono con una vittoria per 83-88.

Le parole di Kevin Brigato:

“Abbiamo giocato bene per 35 minuti poi abbiamo avuto un blackout che ci è costato due punti.

Dobbiamo cercare di limitare gli errori, soprattutto le palle perse. Oggi abbiamo subito canestri senza difendere e questo non va bene, dobbiamo capire che è un campionato di alto livello dove tutte le squadre vogliono vincere.

Dobbiamo essere più intensi, lavorare di più e prepararci al meglio alla prossima partita perché sarà fondamentale”

Tabellino:

OraSì Basket Ravenna – Consorzio Leonardo Dany Quarrata 83-88

Jakstas 6, Morena 4, Naoni 7, Paiano 3, Dron 17, Feliciangeli 0, Brigato 16, Cena 10, Ghigo 5, Paolin 15, Catenelli (n.e), Venturini (n.e).

Consorzio Leonardo Dany Quarrata

De Gregori 2, Scandiuzzi 7, Mongelli 2, Molteni 31, Prenga 6, Novori 6, Tiberti 15, Coltro 6, Regoli 13, Lytvyn (n.e), Angelucci (n.e),