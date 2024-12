Dopo un primo quarto alla pari, una Ravenna combattiva fino all’ultimo minuto non riesce a riequilibrare il punteggio, cedendo contro l’ancora imbattuta capolista.

Ravenna parte forte grazie a Gay, primo marcatore del match con la tripla, ed assistman per l’appoggio al tabellone di De Gregori. A metà del quarto, Roseto prova a rispondere con le giocate di Tsetserukou (8 punti nel primo quarto), ma gli ospiti mantengono il proprio vantaggio grazie ai cinque punti consecutivi di Casoni. Negli ultimi minuti, i padroni di casa trovano il sorpasso, ma il canestro di Tyrtyshnyk e l’appoggio di Ferrari allo scadere, permettono all’OraSì di chiudere la prima frazione sul 22-20.

Il secondo periodo inizia all’insegna dello stesso equilibrio del primo, grazie alle incursioni di Munari che rispondono a quelle innescate da Durante. A quattro minuti dall’intervallo, i giallorossi provano a riavvicinarsi con la tripla di Casoni, seguita da quella di Dron, che riportano a due lunghezze di svantaggio gli ospiti. Negli ultimi due minuti, Ravenna continua a rimanere a contatto grazie al fallo e canestro subito da Brigato, ma due triple realizzate da Roseto, segnano il 45-37 alla pausa lunga.

Dopo l’intervallo, gli uomini di coach Gramenzi provano subito a scappare nel punteggio, con la risposta dei giallorossi che arriva soprattutto grazie ai canestri realizzati da Brigato. Dopo cinque minuti di gioco, l’OraSì riprende a segnare da dietro l’arco con Tyrtyshnyk e Munari, ma la Liofilchem rimane in controllo del match, grazie soprattutto al tiro dalla distanza. Col passare dei minuti, i bizantini provano in tutti i modi ad invertire l’inerzia della partita, realizzando un mini parziale anche grazie alla difesa di squadra, chiudendo il quarto sul 70-56.

L’inizio dell’ultima frazione è un duello cestistico tra le due squadre, che rispondono colpo su colpo ai rispettivi canestri. Con lo scorrere del cronometro, Ravenna viene trainata dal suo capitano, autore di tre triple consecutive che riportano gli ospiti a dieci punti di svantaggio. A due minuti dalla fine, l’ennesima tripla di Dron (14 punti nel quarto, 5/6 da tre) permette all’OraSì di ridurre il gap sotto la doppia cifra, ma gli ultimi tentativi di rimonta non bastano per recuperare definitivamente il match, che termina sull’88-78.

Dopo due trasferte consecutive, adesso Ravenna tornerà a giocare davanti al supporto del proprio pubblico, domenica prossima alle ore 18:00, per provare a regalare ai tifosi l’ultima vittoria del 2024.

“È stata una partita sicuramente tosta, – commenta Gabriel Dron – abbiamo giocato con la prima in classifica, che è imbattuta. Si sapeva che non sarebbe stato facile ed ognuno ha cercato di dare qualcosa in più.

Siamo stati bravi a resistere al loro parziale del terzo quarto e a non farci abbattere. Nell’ultimo quarto abbiamo cercato di spingere un po’ di più per giocare in maniera più dinamica. Questa è una sconfitta che ti lascia tanto amaro in bocca ma anche tante cose da imparare. A parer mio dobbiamo guardare il lato positivo e non abbatterci per non essere riusciti in questa impresa. Dobbiamo prendere da questa partita le cose buone che sono venute, e lavorare sui piccoli errori che ognuno ha commesso. Abbiamo giocato un basket più dinamico, e questa partita e ci ha dato tanto, ma sicuramente dovremo cercare di riproporre questa dinamicità anche nelle prossime partite.”

TABELLINI:

Roseto – Ravenna 88-78

Roseto: Tsetserukou 16, Donadoni 11, Durante 13, Sacchetti 17, Tiberti 5, Pastore 6, Dellosto 9, Guaiana 11, Stankovic 0, Traini n.e., Zanier n.e., Aukstikalnis n.e.

Ravenna: Brigato 7, Ferrari 5, Munari 10, Crespi 7, Casoni 11, De Gregori 9, Tyrtyshnyk 7, Dron 19, Gay 3, Montefiori n.e., Costantini n.e.