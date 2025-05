Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio, Ravenna subisce la rimonta da parte di Jesi e si arrende solo nel finale, uscendo sconfitta dal PalaTriccoli.

L’inizio della gara è tutto di marca Gabriel Dron, che dopo aver aperto le marcature con il canestro dalla media, trova due assist per le conclusioni dalla distanza di Casoni e Gay. La partita si gioca ad un ritmo altissimo già dai primi minuti, come dimostrano le molteplici realizzazioni da una parte e dall’altra del campo ed il canestro di Berra dopo sette minuti di gioco, che regala il primo vantaggio del match alla sua squadra. Il centro continua ad essere cercato con insistenza dai suoi compagni nell’area piccola, ma l’autore dell’ultimo canestro è De Gregori che, con un semigancio, chiude il quarto sul punteggio di 18-14.

Il secondo periodo si apre con un parziale di 7-0 da parte dei marchigiani, interrotto dal canestro dalla media di Dron che dà il via ad un controparziale dei giallorossi, obbligando coach Ghizzinardi al time-out. Proprio il capitano dei bizantini si accende nei minuti seguenti, mandando in bonus la formazione avversaria e riportando l’OraSì al comando con la prima tripla del suo incontro. Grazie ai canestri dalla distanza, di Gay e dello stesso Dron, i romagnoli incrementano il proprio vantaggio, riuscendo a chiudere la prima metà di gara al comando col punteggio di 38-40.

Al rientro dagli spogliatoi sono ancora una volta i lunghi delle due squadre ad essere protagonisti: sia De Gregori che Berra (19 punti, 8/11 da due) vengono coinvolti nell’area piccola, rispondendo colpo su colpo ai reciproci canestri. Dopo cinque minuti, Jesi torna in vantaggio e prova a scappare grazie alle giocate di Vettori mentre gli uomini di coach Gabrielli faticano a trovare con costanza il canestro dal campo, affidandosi ai liberi per rimanere a contatto. Nell’ultimo minuto gli ospiti riescono comunque a segnare l’ultimo canestro grazie all’ottimo scarico di Gay per Casoni, autore del canestro del 56-50.

L’ultimo quarto si apre con due triple consecutive realizzate dalla General Contractor, che aumenta fino alla doppia cifra il proprio vantaggio, mentre la risposta di Ravenna arriva solo grazie alla conclusione messa a segno da Tyrtyshnyk. Poco dopo la metà del quarto, i marchigiani ritoccano il massimo vantaggio grazie alla tripla di Valentini, mentre Gay e Casoni (15 punti e 12 rimbalzi) provano a tenere in partita i propri compagni con le incursioni nell’area piccola ed i liberi ottenuti. Negli ultimi minuti i giallorossi provano in tutti i modi a recuperare lo svantaggio, ma i canestri di Tyrtyshnyk e Casoni non bastano a compiere l’impresa ed i bizantini sono costretti ad arrendersi ai padroni di casa col punteggio di 71-60.

Con questa sconfitta termina la stagione dell’OraSì, che esce comunque tra gli applausi dei tifosi arrivati fino a Jesi per sostenere i propri giocatori.

Le dichiarazioni del capitano Gabriel Dron: “La gara è stata tosta sia dal punto di vista fisico che tecnico oggi, sapevamo che sarebbe stato difficile. Una partita a punteggio basso, anche per merito loro che per tutta la stagione sono stata la miglior difesa del campionato. Durante l’ultimo quarto abbiamo concesso molto ai lunghi: credo sia stato un problema tecnico, perché in campo non abbiamo rispettato a pieno il piano partita noi giocatori, e probabilmente è stata anche una carenza fisica, anche se non voglio arrampicarmi sugli specchi, abbiamo sbagliato molto.”

Alla domanda sulla stagione appena conclusa e sul cammino della squadra giallorossa, lo stesso Dron risponde: “Abbiamo raggiunto a pieno l’obiettivo prefissato dalla società, ci sono stati momenti bui durante tutta l’andata, con qualche sprazzo di quello di cui siamo capaci, ma una volta trovata la quadra e l’intesa tra di noi, abbiamo dimostrato di poter competere contro chiunque quest’anno. È stato un onore e un piacere essere stato il capitano per questa stagione, è stato molto divertente. Un ringraziamento va ai tifosi, che, anche se non siamo stati sempre al top, hanno cercato sempre di fare il tifo per noi, e spero che queste ultime partite abbiano convinto tutti i tifosi della stagione che abbiamo fatto. FORZA RAVENNA SEMPRE❤️”

TABELLINI:



Jesi – Ravenna 71-60

Jesi: Marulli 4, Bruno 6, Vettori 9, Di Emidio 3, Berra 19, Valentini 14, Cena 0, Petrucci 0, Zucca 16, Ponziani 0, Malatesta n.e., Nisi n.e.

Ravenna: Brigato 0, Ferrari 2, Munari 4, Crespi 0, Casoni 15, De Gregori 7, Tyrtyshnyk 4, Dron 16, Gay 12, Branchi n.e.