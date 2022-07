OraSì Basket Ravenna comunica di aver raggiunto un accordo biennale con Bernardo Musso, guardia italo argentina di 193 cm, lo scorso anno a Chiusi.

Nato nel 1986 a Pergamino, nella provincia di Buenos Aires, Musso è un veterano del campionato italiano in cui ha iniziato a giocare all’età di diciassette anni, a Licata. La prima esperienza in serie A1 è con la maglia di Udine, nella stagione 2008/2009 poi gioca tra Legadue e A Dilettanti con le maglie di Brescia, Napoli, Perugia e Forlì.

Nel 2013 torna in serie A1 dove disputa due stagioni con la maglia di Pesaro mettendo a segno quasi 10 punti di media a gara. Nel 2015/2016 gioca in Argentina, dove contribuisce alla conquista del titolo nazionale con il San Lorenzo, con una media di 13 punti nei playoff.

Dalla stagione successiva torna in Italia, in serie A2, categoria dove resta stabilmente tra Ferentino, Treviso, Casale Monferrato, Latina e Scafati, vincendo la Supercoppa.

Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del gran campionato di Chiusi, con cui ha raggiunto le semifinali playoff, alla media di 11.2 punti, 2.2 rimbalzi e 3 assist a partita.

Giocatore di esperienza e di “garra”, ball handler, tiratore e difensore coriaceo, Musso sarà a Ravenna nelle prossime settimane.

Le prime parole di Bernardo Musso in giallorosso: “Sono contento di essere qui, mi hanno sempre parlato bene di Ravenna, in più la Romagna è una bellissima regione dove ho piacere di tornare.

Il coach voleva partire dalla mia esperienza e mi ha fatto subito sentire parte del progetto. La squadra è ancora in fase di allestimento e questo non è un male, perché vuol dire che le scelte sono pensate e non affrettate.

Ho giocato tanti anni in Italia, in quasi tutte le categorie e credo sia stato importante, nel mio percorso, adattarmi per diventare un giocatore completo, così ora posso difendere forte, fare canestro, penetrare e scaricare. Sono abituato a stare in ambienti nuovi, cercheremo di fare del nostro meglio in questo anno senza caricarci di aspettative esagerate, ma lavorando duro in palestra. Ora aspettiamo che la squadra si completi, il coach mi ha illustrato la sua idea di pallacanestro e come vorrebbe competere, mi è piaciuta la sua chiarezza e non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida”.

Il commento di coach Alessandro Lotesoriere: “Inseriamo un punto di riferimento importante nel nostro roster. Bernardo ha un solido percorso cestistico, è in Italia ormai da tantissimi anni e conosce la mentalità che serve nei nostri campionati. Nell’ultima stagione lo abbiamo visto a Chiusi protagonista di un percorso eccellente e negli ultimi anni in A2 è sempre stato un valore aggiunto nelle squadre in cui ha giocato, sia in campo che fuori. Vogliamo che il Basket Ravenna mantenga determinati valori che vanno oltre le questioni tecniche e con Bernardo abbiamo aggiunto un punto di riferimento importante per tutti, dallo staff tecnico ai nuovi compagni di squadra fino ai tifosi. Sono contento che abbia accettato con entusiasmo la nostra proposta e sposato la causa in una stagione che si prospetta molto complicata. Questi sono i presupporti giusti con cui iniziare, avere persone convinte di questa missione è il primo passo per provare a portarla a termine”