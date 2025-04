Una Ravenna in pieno controllo del match fin dall’inizio trova la seconda vittoria in meno di un mese a Roma, conquistando il traguardo dei play-in per la gioia di tutti i tifosi.

La gara dei giallorossi inizia nel segno di Kevin Brigato, che apre le marcature con la prima tripla di giornata, per poi involarsi in contropiede realizzando altri due punti dopo la palla riconquistata dai suoi compagni. Alla replica dei padroni di casa l’OraSì risponde con ulteriore grinta, mettendo a segno un parziale di 2-9 grazie alle due realizzazioni consecutive dalla distanza di Casoni e alla penetrazione con fallo subito di Gay. A poco più di otto minuti dall’inizio la GVM prova a riavvicinarsi grazie ai tiri liberi, ma i bizantini accelerano nuovamente con i canestri di Ferrari e Tyrtyshnyk, che portano il vantaggio della propria squadra in doppia cifra fino al 14-25 che suggella il primo quarto.

La Virtus prova a rimanere incollata alla gara e riesce a riavvicinarsi già nei primi minuti del secondo periodo, prima che la tripla di Gay conferisca nuovamente ossigeno agli ospiti. Il momento positivo dei romagnoli continua anche grazie al lavoro di assistman svolto da Munari, che serve efficacemente sotto canestro Crespi, autore di quattro punti consecutivi, e Casoni, libero di appoggiare al tabellone. Lo stesso numero 23 permette agli uomini di coach Gabrielli di ritoccare il proprio massimo vantaggio, segnando la terza tripla della sua gara, prima che il canestro di Conti chiuda il primo tempo sul 33-42.

Al rientro dagli spogliatoi Ravenna viene trascinata dal proprio capitano, che regala tre assist nel giro di un minuto, trasformati efficacemente prima da Crespi e poi da Casoni. I giallorossi continuano ad offrire una prestazione di grande lucidità anche col passare dei minuti, costringendo la squadra capitolina a prendere tiri forzati e mantenendo la leadership grazie alla tripla segnata da Munari. Nei minuti rimanenti, i bizantini gestiscono agevolmente il proprio vantaggio, fino al difficile canestro con contatto segnato da Dron, che chiude la terza frazione sul 52-64.

L’ultimo quarto si apre con l’ennesimo tentativo di tornare in partita da parte di Roma, ma le conclusioni dalla distanza di Gay e Casoni (20 punti, 6/9 da tre) spengono l’entusiasmo degli avversari e riportano a sedici punti il gap tra le due formazioni. La squadra di coach Calvani non si dà per vinta e si riavvicina fino al meno sette grazie ai tiri dai sei metri e settantacinque, ma Gay spegne gli entusiasmi realizzando il fade-away che chiude la gara, che termina col punteggio di 75-84, permettendo a compagni e tifosi di festeggiare la conquista dei play-in.

Nella gara secca del primo turno, Ravenna sarà impegnata nella trasferta contro Fabriano, che si terrà domenica 4 maggio alle ore 18:00, dove sarà fondamentale il sostegno di tutti i tifosi giallorossi, presenti anche oggi a Roma.

Le dichiarazioni di Federico Casoni: “Sapevamo che era una partita difficile nonostante l’assenza di Radunic. Siamo partiti bene, mantenendo il vantaggio per tutto il corso della partita. Nonostante questo, loro sono stati bravi a rientrare fino al meno sette a cinque minuti dalla fine, ma siamo riusciti a gestire gli ultimi possessi sia dal punto di vista mentale che fisico, per poi portarla a casa. Il raggiungimento dei play-in è un bellissimo traguardo per tutti noi che avevamo come obiettivo la salvezza e che ci siamo visti privati di quattro punti durante l’anno per la vicenda di Chieti. È stato soddisfacente essersi salvati e raggiungere i play-in, dove ci giocheremo tutto a viso aperto.”

Roma – Ravenna 75-84

TABELLINI:

Roma: Conti 15, Valentini 0, Caversazio 12, Ancellotti 4, Rodriguez 7, Visintin 11, Santiangeli 18, Siberna 8, Zoffoli 0, Ranucci n.e., Branchi n.e.,

Ravenna: Brigato 7, Ferrari 3, Munari 7, Crespi 13, Casoni 20, De Gregori 6, Tyrtyshnyk 11, Gay 15, Dron 2, Branchi n.e.