Nella 21ª giornata del campionato di Serie B Nazionale l’OraSì Basket Ravenna esce sconfitta dal parquet della Benacquista Assicurazioni Latina con il punteggio di 83-73 al termine di una gara lunga, fisica e rimasta in equilibrio per oltre tre quarti.

L’avvio è positivo per i giallorossi, che mostrano subito buona intensità difensiva e trovano soluzioni efficaci in attacco grazie al movimento di palla e ai tagli senza palla. Brigato e Paolin guidano l’attacco ravennate, ben supportati da Jakstas e Feliciangeli, consentendo all’OraSì di costruire un primo vantaggio e chiudere il primo quarto avanti 21-13. Latina, pur faticando inizialmente, resta comunque in partita grazie al talento individuale e alla capacità di accendersi in pochi possessi.

Nel secondo periodo i padroni di casa alzano il ritmo, trovando punti importanti con Maiga e Gallo. Ravenna prova a mantenere il controllo del match rispondendo colpo su colpo, con Brigato protagonista di un’ottima prima metà di gara e Jakstas solido sotto canestro. Latina però sfrutta con continuità la lunetta e riesce a rimanere agganciata al punteggio, fino a ristabilire la parità all’intervallo lungo sul 41-41, al termine di un primo tempo molto equilibrato.

Dopo la pausa lunga la partita prosegue su binari simili, con gioco spezzettato e numerosi viaggi in lunetta da entrambe le parti. L’OraSì trova buone soluzioni con Paolin e Cena, mentre Latina risponde affidandosi alla fisicità di Bakovic e alle iniziative di Pastore. Il terzo quarto si sviluppa punto a punto e si chiude in perfetta parità sul 59-59.

Nel quarto finale Latina riesce a trovare qualche canestro pesante nei momenti chiave, sfruttando meglio i possessi decisivi e costruendo un piccolo margine grazie alle giocate di Pastore e Di Emidio. Ravenna prova a restare agganciata fino agli ultimi minuti, affidandosi ai liberi e alle iniziative di Brigato e Jakstas, ma i padroni di casa gestiscono il vantaggio nel finale e chiudono l’incontro sull’83-73.

Una prova complessivamente solida per l’OraSì, che per ampi tratti ha tenuto testa a una squadra di assoluto valore, pagando nel finale qualche episodio e la maggiore precisione di Latina nei momenti decisivi.

Le parole di Kevin Brigato:

“Penso che abbiamo approcciato molto bene la partita difendendo forte ma abbiamo commesso qualche errore nel secondo quarto riportando in partita gli avversari e contro una squadra con questo talento non possiamo permettercelo. Dobbiamo portarci a casa la prestazione generale di squadra.

Ora è importante dimenticare il risultato e prepararsi alla prossima partita che sarà un derby. Affronteremo una squadra forte e conosciamo l’importanza della partita quindi sarà fondamentale provare a portare a casa punti”.

Tabellino:

Benacquista Assicurazioni Latina – OraSì Ravenna 83-73



Benacquista Assicurazioni Latina

Marko Bakovic 22 (6/11, 0/1), Ousmane Maiga 14 (2/2, 3/4), Edoardo Di emidio 11 (2/4, 1/4), Antonio Gallo 10 (1/3, 1/2), Andrea Pastore 9 (1/2, 1/3), Alessandro Cipolla 8 (0/2, 2/6), Brian Sacchetti 5 (0/4, 0/1), Curtis Nwohuocha 4 (2/3, 0/0), Daniele Palombo 0 (0/2, 0/0), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/0), Alberto Pellizzari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 31 / 40 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Marko Bakovic 6) – Assist: 21 (Andrea Pastore 5)

OraSì Ravenna

Kevin Brigato 26 (4/6, 4/7), Rolandas Jakstas 14 (2/6, 1/2), Francesco Paolin 14 (5/9, 0/3), Enzo damian Cena 8 (0/0, 1/5), Gabriel Dron 4 (1/1, 0/1), Alessandro Feliciangeli 4 (2/3, 0/1), Alessandro Naoni 3 (1/3, 0/5), Maurizio Ghigo 0 (0/1, 0/2), Tommaso Morena 0 (0/1, 0/0), Davide Paiano 0 (0/2, 0/1)

Tiri liberi: 25 / 35 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Rolandas Jakstas, Francesco Paolin 7) – Assist: 18 (Rolandas Jakstas 6)