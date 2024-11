Dopo un primo tempo ottimo in entrambe le metà campo, una Ravenna ancora priva del proprio capitano Gabriel Dron, gestisce il proprio vantaggio nella seconda parte del match e torna alla vittoria sul campo di Latina.

Partita che inizia nel segno di Flavio Gay, che prima apre le marcature per i suoi con una tripla, e poi serve un assist per la schiacciata di potenza di Crespi sull’avversario. Lo stesso numero 13 si rende protagonista anche sotto il tabellone, realizzando due canestri consecutivi che portano Ravenna sul più 5, costringendo Latina al primo time-out del match. Il buon momento dell’OraSì continua col passare dei minuti, e sia De Gregori che Munari si rendono protagonisti di due “and-one”, realizzando un parziale di 3-12 che permette a Ravenna di chiudere la prima frazione in vantaggio, sul punteggio di 11-23.

Il secondo quarto si apre col botto per i giallorossi, con la schiacciata di Ferrari in contropiede e la tripla di Tyrtyshnyk, che aumentano ulteriormente il vantaggio dell’OraSì. A sei minuti dall’intervallo, De Gregori mostra tutto il proprio talento nella metà campo offensiva, realizzando 7 punti consecutivi, anche grazie agli assist di Gay (tripla doppia al termine del match). Negli ultimi minuti prima della pausa, Latina cerca di rimanere in partita, affidandosi principalmente alle iniziative di Caffaro offensivamente ed alla difesa a zona, ma gli ospiti sono bravi a gestire il vantaggio ed il ritmo del match, con la tripla di Casoni che suggella il 28-59 a metà dell’incontro.

Al rientro dalla pausa lunga, i padroni di casa provano ad invertire l’inerzia del match, ma Ravenna, dopo qualche minuto di difficoltà offensivamente, torna a segnare grazie a due canestri consecutivi di De Gregori (20 punti al termine). A due minuti dalla fine, i giallorossi continuano ad affidarsi alle giocate del proprio centro ed alla difesa di squadra, con il tiro di Tyrtyshnyk allo scadere che, spegnendosi sul ferro, segna il 57-72 alla fine del terzo periodo.

All’inizio dell’ultimo quarto arriva la reazione di Ravenna che, oltre ad aumentare l’intensità difensiva, continua ad attaccare il canestro con continuità, portando Latina in bonus dopo due minuti ed aumentando il proprio vantaggio grazie alla tripla di Gay. A poco più di tre minuti dal termine, i biancoblu provano ancora una volta a tornare in partita, ma la risposta dei giallorossi arriva grazie a Tyrtyshnyk, autore di sei punti consecutivi. A chiudere definitivamente il match è sempre il numero 34 giallorosso, che dalla lunetta realizza gli ultimi due punti, con la partita che termina sul 78-99.

Dopo il tour de force da cinque partite in due settimane, i giallorossi potranno finalmente riposare prima della prossima sfida, che si terrà di nuovo tra le mura amiche del PalaCosta, domenica 24 contro Chieti.

Le dichiarazioni di Illia Tyrtyshnyk al termine del match: “È stata una partita molto importante per noi, perché dopo le recenti sconfitte avevamo bisogno di una vittoria. Sappiamo che le partite in trasferta sono più difficili da vincere, forse è per questo che la prima metà della gara è andata così bene. Siamo scesi in campo in maniera aggressiva e determinata, dimostrando la nostra volontà di vincere la partita fin dai primi minuti. All’intervallo, il coach ha sottolineato ciò che già sapevamo, cioè che Latina avrebbe iniziato il terzo quarto facendo tutto il possibile per provare a rimontare. Sapevano di essere sotto di 31 punti, quindi non avevano niente da perdere. Noi eravamo pronti a questa eventualità, ma non siamo stati in grado di impedirlo. Fortunatamente siamo riusciti a mantenere la leadership del match, riuscendo a tornare a più venti anche dopo che loro si erano riportati a dodici lunghezze di svantaggio.” Alla domanda sulla sua prestazione, Illia aggiunge: “Ovviamente sono felice quando ho una buona partita, ma riconosco che ci sia sempre spazio per migliorare. Se anche avessi avuto una buona partita ma avessimo perso, non sarei soddisfatto. Quindi sono contento di potermi godere entrambe le cose.”

TABELLINI:

Latina – Ravenna 78-99

Latina: Amo 9, Tomcic 6, Caffaro 11, Ambrosetti 19, Guastamacchia 6, Rossi 10, Paci 4, Merletto 0, Mennella 12, Giancarli 1, Palombo n.e., Zappone n.e.

Ravenna: Brigato 11, Ferrari 7, Munari 7, Crespi 13, Casoni 5, De Gregori 20, Tyrtyshnyk 18, Gay 16, Allegri 2, Dron n.e.