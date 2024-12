Nella quattordicesima giornata del campionato LNP, Ravenna e Fabriano mettono in scena un primo tempo equilibrato, fatto di sorpassi e controsorpassi, ma, nella ripresa, i biancoblu scappano via nel punteggio, resistendo agli attacchi dei giallorossi, a cui non riesce la rimonta nell’ultima frazione.

Grande equilibrio all’inizio del match, con l’attacco di Ravenna messo ottimamente in moto da Gay e Dron, a cui rispondono principalmente le iniziative di Gnecchi. Col passare dei minuti, l’OraSì inizia a far valere il proprio gioco nell’area piccola, con Crespi e Brigato capaci di segnare tre canestri consecutivi sotto il tabellone. La leadership del match continua ad alternarsi tra le due squadre per tutto il quarto, ma la tripla di De Gregori ed i liberi di Gay allo scadere, permettono ai giallorossi di chiudere la prima frazione in vantaggio, sul 20-22.

Il secondo periodo si apre nel segno di Tyrtyshnyk, che segna cinque punti consecutivi ed aumenta il vantaggio degli ospiti, che toccano il più sette. A sei minuti dall’intervallo, entra in partita anche Ferrari (15 punti alla fine), che prima inchioda uno splendido alley-oop di Dron, e poi segna due punti facili grazie all’assist di Gay. La partita prosegue con continui cambi di fronte, senza che una delle due squadre riesca a costruire un gap a proprio favore, con la tripla di Dron che riporta le due formazioni in parità dopo quella di Pierotti. Prima dell’intervallo, però, Fabriano riesce a segnare l’ultimo canestro da dietro l’arco, chiudendo in vantaggio la prima metà del match, sul 44-40.

Alla ripresa del gioco, Ravenna torna subito in parità, grazie a Brigato, che realizza cinque punti complice una realizzazione da dietro l’arco. A quattro minuti dall’inizio del quarto, l’OraSì prova a costruire un piccolo vantaggio, ma Fabriano riesce a rimanere a contatto grazie alle giocate di Gri. La stessa squadra marchigiana prova a scappare via nei minuti successivi, mettendo a segno un parziale, interrotto dalle giocate di Munari e Casoni, col terzo periodo che termina sul 65-56.

Nei primi minuti dell’ultima frazione, Ravenna prova a rientrare in partita affidandosi al gioco dentro l’area, ma è un canestro dalla distanza, quello di Brigato, a riaccendere le speranze degli ospiti. Con lo scorrere del cronometro, i giallorossi continuano a provare ad invertire l’inerzia del match, affidandosi anche alla difesa a zona ed alle incursioni di Ferrari, ma Fabriano mantiene il proprio vantaggio, soprattutto grazie agli assist di Pierotti (14 al termine della gara) Negli ultimi minuti, i giallorossi provano il tutto per tutto e, grazie alla tripla di Gay ed ai canestri di Dron, tornano a sei punti di distanza, ma il canestro dalla media di Gri vanifica gli ultimi tentativi di rimonta, col match che si conclude col punteggio di 83-77.

Dopo la frenata odierna, domenica prossima Ravenna potrà provare a tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi, nella difficile sfida contro gli Herons Montecatini, ultima sfida al PalaCosta prima delle festività natalizie.

Le dichiarazioni postpartita di Alessandro Ferrari: “Era una partite difficile, in un campo molto caldo e lo sapevamo. In settimana abbiamo lavorato sulla loro difesa, basata molto sui cambi. Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, giocando di squadra e mettendo in campo i nostri schemi. Dopo lo pausa, siamo partiti un po’ morbidi, soprattutto nei primi tre minuti, senza fluidità in attacco e concedendo loro degli extra possessi, che ci hanno fatto male.

Nel terzo quarto abbiamo sofferto a rimbalzo, siamo entrati subito in bonus e sicuramente questo non è andato a nostro favore. Abbiamo realizzato un mini break, tornando avanti nel punteggio ed abbiamo avuto anche la chance di allungare, ma abbiamo preso tiri forzati che hanno portato ai loro contropiede, dove non siamo stati bravi a fermare il pallone, concedendogli canestri facili. Sapevamo che Fabriano è una delle squadre migliori a rimbalzo offensivo, – prosegue Ferrari – ma ne abbiamo concessi troppi e questo è stato sicuramente un dettaglio che dovremmo migliorare già dalla prossima partita.

Nell’ultima frazione ci è mancata forse un po’ di lucidità nei momenti clou. Abbiamo subito tiri aperti dai loro giocatori di riferimento (Dri, Centanni e Pierotti) che ci hanno punito, e siamo andati sotto di 10. Dopodiché siamo stati compatti e siamo riusciti a non farli scappare ma purtroppo non è andata bene. Dobbiamo imparare dai nostri errori, soprattutto per quanto riguarda i rimbalzi concessi e pensare partita dopo partita, lavorando bene in settimana.”

TABELLINI

Fabriano – Ravenna 83-77

Fabriano: Pierotti Alles 12, Centanni 9, Raucci 17, Gnecchi 15, Molinaro 9, Carta 3, Scandiuzzi 0, Pisano 1, Dri 17, Da Rin n.e., Romagnoli n.e., Ottoni n.e.

Ravenna: Brigato 12, Ferrari 15, Munari 6, Crespi 4, Casoni 7, De Gregori 7, Tyrtyshnyk 5, Dron 14, Gay 7, Allegri n.e.