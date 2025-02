Dopo una partita all’insegna dell’equilibrio, Ravenna trova il parziale decisivo nell’ultimo minuto, conquistando la quarta vittoria consecutiva contro Cassino, e la quinta nelle ultime sei gare.

Ad aprire le marcature dal campo per i giallorossi è il capitano, Gabriel Dron, che realizza la tripla del primo vantaggio del match, seguito poco dopo da Gay. Col passare dei minuti, l’OraSì alterna conclusioni dentro e fuori dall’area, riportandosi a tre punti di vantaggio con l’appoggio al tabellone di Crespi e la tripla di Ferrari. Nell’ultimo minuto il duello tra Beck e Dron si infiamma, con il canestro di quest’ultimo che permette agli ospiti di chiudere il primo quarto in vantaggio, col punteggio di 15-17.

All’inizio del secondo periodo, i bizantini provano subito a scappare con la tripla di Ferrari, ma la risposta di Cassino arriva grazie alle conclusioni dalla distanza di Beck e Truglio. A quattro minuti dall’inizio della frazione si iscrive alle marcature anche Munari, in un segmento di partita in cui la squadra di casa è trascinata prevalentemente dalle giocate di Beck. Negli ultimi due minuti, i padroni di casa riescono a portarsi per la prima volta a più tre, ma il tentativo di fuga viene subito interrotto da Ravenna, con l’ennesima realizzazione dai 6,75 metri di Dron e la penetrazione di Ferrari, che decretano il 38-36 alla fine del primo tempo.

Alla ripresa del match sono i giallorossi ad iniziare spingendo sull’acceleratore, grazie al proprio numero sei Brigato, che realizza in autonomia un parziale di 0-7 e riporta a cinque lunghezze di vantaggio i suoi compagni. Lo strappo, però, non si concretizza, a causa del controparziale innescato da Korsunov, ma l’OraSì riesce comunque a chiudere la terza frazione davanti agli avversari, grazie al canestro di De Gregori ed ai liberi di Munari e Tyrtyshnyk (15 punti al termine) in chiusura.

All’inizio dell’ultimo quarto, Gay prova subito a creare la spaccatura decisiva per i bizantini, ma Cassino rimane a contatto trascinata ancora una volta da Beck. A quattro minuti dalla fine, gli ospiti tornano in vantaggio con il fallo e canestro realizzato da Brigato (19, 78% dal campo), che causa il time-out da parte di coach Auletta, ma, da quel momento, i padroni di casa non riescono più ad equilibrare i conti. A chiudere definitivamente la partita è Tyrtyshnyk, segnando una tripla di fondamentale importanza a meno di un minuto dalla fine che fa esplodere i tifosi giallorossi presenti, e realizzando i liberi nell’azione successiva, che permettono a Ravenna di festeggiare la quarta vittoria consecutiva per 70-76. La prossima partita sarà mercoledì 19 contro Fabriano, dove i bizantini avranno bisogno di tutto il supporto del proprio pubblico per continuare la striscia di successi.

“Sapevamo dell’importanza di questa partita -commenta Michele Munari– e volevamo confermarci dopo la bella prestazione in casa contro Montecatini. È stata una partita molto fisica, dove siamo riusciti a rimanere uniti e reagire ai loro continui tentativi di rimonta. Penso che vittorie del genere, dopo un viaggio molto lungo, e in un campo non facile come quello di Cassino, sono risultati molto importanti sotto molti punti di vista; uno sicuramente è il fatto che il gruppo possa rafforzarsi e rimanere unito durante questo periodo positivo della stagione. Nonostante ciò, ora dobbiamo recuperare energie, e da lunedì ricominceremo ad allenarci pensando solamente alla partita di mercoledì.”

TABELLINI:

Cassino – Ravenna 70-76

Cassino: Beck 19, Teghini 13, Korsunov 4, Ghigo 8, Truglio 5, Conte 9, Todisco 2, Saladini 2, Riva 8, Boev n.e., Pontone n.e., Spadon n.e., Mastrocicco n.e.

Ravenna: Brigato 19, Ferrari 10, Munari 9, Crespi 8, Casoni 0, De Gregori 2, Dron 8, Tyrtyshnyk 15, Gay 5, Branchi n.e.