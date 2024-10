Dopo due trasferte, l’OraSì torna tra le mura amiche per una gara combattuta fino alla fine, trovando la seconda vittoria consecutiva grazie ad un’ottima difesa di squadra.

A partire forte è la JuveCaserta, che già nei primi minuti prova a mettere a segno un parziale a suo favore, a cui Ravenna prova a rispondere con il gioco sotto canestro di Crespi ed i canestri di Brigato. A quattro minuti dalla fine del primo quarto, la tripla di Ferrari (13 punti e 10 rimbalzi al termine) ed i liberi guadagnati da De Gregori a rimbalzo, permettono ai giallorossi di riportarsi a 6 lunghezze di distanza. Negli ultimi minuti, l’OraSì prova a correre in contropiede, ma gli ospiti resistono al tentativo di rimonta, con la prima frazione che termina sul 17-24.

All’inizio del secondo periodo, Ferrari mette in piedi un autentico show, che suona la carica per i giallorossi, realizzando tre schiacciate consecutive che fanno esplodere i tifosi del PalaCosta e riportano i padroni di casa a contatto nel punteggio. Con la partita in bilico, si iscrive al registro dei marcatori anche Dron, che sfrutta la propria velocità per far correre la squadra e per realizzare quattro punti nell’area piccola, che permettono ai suoi di passare in vantaggio. Il secondo periodo è segnato da una grande intensità, con Ravenna che sfrutta più volte la propria difesa per delle ripartenze decisive, riuscendo a terminare la prima metà di partita in vantaggio, sul 38-36.

Dopo la pausa lunga, per Ravenna salgono in cattedra Brigato e Crespi, con quest’ultimo protagonista sotto il tabellone sia in attacco che in difesa. Caserta prova a mischiare le carte in tavola con una difesa a zona, sfidando al tiro l’OraSì. I giallorossi non si fanno trovare impreparati e provano a scappare con le triple di Munari e Tyrtyshnyk, ma i bianconeri rispondono colpo su colpo, rimanendo a contatto. Negli ultimi minuti, De Gregori fa valere il proprio gioco spalle a canestro, ma una tripla quasi allo scadere, porta gli ospiti di nuovo in vantaggio. L’ultima frazione, che si apre sul 59-60, vede le due difese protagoniste, con Gay che oltre a trovare un canestro dalla media, causa la palla persa degli ospiti. Dallo stesso possesso, Brigato trova la tripla del più tre, con 6 minuti sul cronometro. Con la partita punto a punto, è ancora una volta la difesa di squadra a trascinare Ravenna, che grazie a tre palle rubate consecutive, costringe coach Cagnazzo al timeout. Gli ospiti provano a rientrare in partita soprattutto grazie al tiro da tre punti, raggiungendo la parità nonostante la tripla segnata da Dron (18 punti al termine). Ad un minuto dalla fine, con il risultato della partita ancora incerto, la palla viene affidata al capitano dell’OraSì, che si guadagna due viaggi in lunetta consecutivi. Nel finale, i giallorossi sono lucidi e capaci di concretizzare i liberi guadagnati, con l’ultimo tentativo degli ospiti che si infrange sul ferro. L’OraSì può quindi festeggiare la seconda vittoria consecutiva, col punteggio di 87-79.

Dopo il successo ottenuto oggi, nella prossima partita i giallorossi torneranno a giocare proprio tra le mura amiche, con il PalaCosta chiamato ancora una volta ad essere il sesto uomo in campo. Vi aspettiamo domenica 3 novembre, contro Rieti, per provare a centrare tutti insieme la terza vittoria di fila.

PARZIALI:

Ravenna – Caserta 87-82

TABELLINI:

Ravenna: Brigato 13, Ferrari 13, Munari 7, Crespi 16, Casoni 0, De Gregori 8, Tyrtyshnyk 3, Dron 18, Gay 9, Allegri 0, Montefiori n.e., Branchi n.e.

Caserta: Romano 5, Mastroianni 1, Azzaro 9, Laganà 17, D’Argenzio 14, Ricci 16, Diouf 12, Heinonen 5, Adamu 3, Marchiaro n.e.