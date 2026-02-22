Si ferma sul più bello la corsa dell’OraSì Basket Ravenna, che nella 28ª giornata di Serie B Nazionale cede di misura al PalaCosta contro la Malvin PSA Basket Casoria con il punteggio di 62-64, al termine di una gara intensa, fisica e rimasta in equilibrio per tutti i quaranta minuti.

Nonostante gli infortuni di Dron e Naoni, i ragazzi di coach Auletta hanno avuto il merito di restare sempre agganciati alla partita, arrivando all’ultimo possesso con la possibilità di vincerla. Il tiro decisivo, però, viene sputato dal ferro e dalla lunetta gli ospiti chiudono i conti.

Primo tempo a basso punteggio

L’avvio è subito ad alta intensità difensiva. Casoria prova a imporre il ritmo con Vijber e Seck, mentre Ravenna risponde con Cena dal post e Jakstas dalla lunetta. Il punteggio resta basso, segno dell’equilibrio e della solidità difensiva di entrambe le squadre. Dron colpisce dall’arco, Jakstas si fa valere sotto canestro, ma le triple di Berra e la precisione ai liberi consentono agli ospiti di chiudere avanti il primo quarto sul 15-20.

Nel secondo periodo l’OraSì alza l’attenzione: Naoni attacca il ferro, Cena si prende responsabilità importanti e firma il sorpasso con una tripla che accende il PalaCosta. Nel finale arrivano i liberi di Paolin e il canestro di Brigato che vale il +5 all’intervallo lungo (33-28), massimo vantaggio giallorosso.

Equilibrio totale fino all’ultimo secondo

La ripresa segue la stessa falsariga. Casoria rientra aggressiva e trova il pari con Spizzichini e Berra, ma Ravenna risponde colpo su colpo. Feliciangeli segna dall’arco su assist di Naoni, Cena continua a produrre punti pesanti e le squadre si alternano al comando senza mai superare i cinque punti di margine. Al 30’ è perfetta parità: 48-48.

Nell’ultimo quarto gli ospiti trovano un mini-allungo, ma Jakstas e Cena tengono viva l’OraSì, mentre Feliciangeli firma il nuovo sorpasso dall’angolo. A 17 secondi dalla sirena Ravenna è a -1 e ha l’ultimo possesso per completare la rimonta. Il tiro non entra e Casoria, dalla lunetta, sigilla il 62-64.

Le parole di Enzo Cena

“È stata una partita equilibrata, abbiamo fatto una buona prestazione poi nel finale abbiamo costruito un buon tiro ma la palla non è entrata, è questione di dettagli. Un dato importante è sicuramente quello a rimbalzo: quando ne concedi così tanti in più di quelli che conquisti non è semplice vincere.

Non sempre le cose vanno come pianificato, fa parte del gioco. Ora ci mettiamo al lavoro per recuperare le energie e preparare la prossima partita al meglio”.

Una gara dura e combattuta, in cui Ravenna ha dimostrato carattere e compattezza nonostante le rotazioni accorciate. Questa volta, però, l’episodio finale ha premiato gli ospiti.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Malvin PSA Basket Casoria 62-64

OraSì Basket Ravenna: Ghigo 0, Dron 3, Jakstas 12, Paiano 0, Brigato 4, Paolin 4, Cena 18, Naoni 5, Feliciangeli 16, Morena 0, Venturini (n.e.), Catenelli (n.e).

Malvin PSA Basket Casoria: Vijber 14, Mehmedoviq 8, Berra 14, Spizzichini 8, Seck 14, D’Offizzi 0, Petrazza 3, Ruggiero 3, Rota (n.e.), Zanier (n.e).