OraSì Basket Ravenna comunica l’avvenuta negativizzazione dell’atleta Francesco Ciadini, uno dei membri del team risultati positivi al Covid-19. Il giocatore può dunque riprendere l’attività con la prima squadra, una volta superati i test fisici previsti dal protocollo “Return To Play”.

Gli altri tre membri del gruppo squadra, un giocatore e due componenti dello staff tecnico, rimangono invece in isolamento in attesa di effettuare nuovi test.