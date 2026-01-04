L’OraSì Basket Ravenna non riesce a iniziare il girone di ritorno con una vittoria e al PalaCosta la Consultinvest Loreto Pesaro porta a casa la vittoria con il punteggio di 61-75 nella prima giornata della seconda fase del campionato di Serie B Nazionale.

L’avvio di gara è caratterizzato da ritmi bassi ed equilibrio, con entrambe le squadre attente soprattutto nella metà campo difensiva. Loreto trova però continuità offensiva già nei primi minuti, costruendo un primo margine grazie a buone percentuali e a una maggiore efficacia nei possessi. Ravenna prova a rimanere in scia con i punti di Paolin, Cena e Dron, ma il primo quarto si chiude sul 16-23 in favore degli ospiti.

Nel secondo periodo Pesaro alza ulteriormente il livello, approfittando di qualche palla persa di troppo dei giallorossi e piazzando un parziale importante nelle fasi iniziali del quarto. L’OraSì continua a costruire buone soluzioni offensive, senza però trovare la necessaria continuità al tiro, mentre Loreto riesce a sfruttare il momento favorevole allungando fino al +21. I canestri di Brigato e Dron permettono a Ravenna di interrompere il digiuno offensivo, ma all’intervallo il punteggio resta ampiamente favorevole agli ospiti sul 25-46.

Al rientro dagli spogliatoi l’OraSì prova a cambiare inerzia alla partita. L’approccio è positivo, con maggiore aggressività difensiva e alcuni buoni canestri dall’arco che consentono ai giallorossi di ridurre parzialmente lo svantaggio. Le percentuali di Pesaro calano leggermente, ma Ravenna non riesce a trovare la continuità necessaria per riaprire completamente la gara. Al termine del terzo periodo il punteggio è 46-61, con qualche speranza per i giallorossi.

Nell’ultimo quarto l’OraSì prova a cercare la scintilla per riavvicinarsi, trovando buone soluzioni con Morena e Feliciangeli, ma Loreto è brava a gestire il vantaggio, sfruttare il bonus e controllare il ritmo della gara. Nonostante l’impegno dei giallorossi e alcuni tentativi di rientro, gli ospiti mantengono il controllo fino alla sirena finale, chiudendo l’incontro sul 61-75.

Una gara che non consente all’OraSì di dare continuità alla striscia positiva, ma dalla quale ripartire lavorando sugli aspetti emersi, in vista dei prossimi impegni del girone di ritorno.

Le parole di Tommaso Morena:

“Le ultime partite sono state sicuramente positive ma oggi siamo andati in difficoltà nei primi due quarti. È un peccato perché se avessimo giocato con la stessa intensità del secondo tempo il risultato sarebbe potuto essere diverso.

Aver perso in casa ci dispiace tanto ma ora non ci dobbiamo far prendere dalla negatività. Sarà importante tornare in palestra per migliorare e preparare al meglio la prossima partita”.

Tabellino

OraSì Basket Ravenna – Consultinvest Loreto Pesaro 61-75

OraSì Basket Ravenna

Naoni 4, Feliciangeli 11, Brigato 10, Morena 6, Ghigo 0, Paolin 8, Jakstas 6, Paiano 0, Dron 11, Cena 5, Venturini (n.e), Catenelli (n.e).

Consultinvest Loreto Pesaro

Delfino 8, Del Prete (n.e), Aglio 3, Valentini 9, Sgarzini 7, Tognacci 5, Graziani 6, Lomtazde 7, Morandotti 0, Pillastrini 18, Terenzi 12