L’OraSì Basket Ravenna conquista il I° Memorial Vianello imponendosi sulla Raggisolaris Faenza per 79-71 al termine di un match combattuto e intenso, utile per testare i progressi della squadra in questa fase di preparazione alla nuova stagione. Nonostante il problema fisico di Dron subito in settimana e il rientro di Ghigo in allenamento solo nella giornata di ieri, coach Auletta è riuscito a fare rotazioni e mettere minuti nelle gambe di gran parte del roster.

La partita inizia con un primo quarto equilibrato e fisico, nel quale Faenza riesce a prendere un leggero vantaggio. Nel secondo periodo, però, l’OraSì cambia marcia: difesa compatta, ritmo alto in attacco e un parziale di 22-8 che permette ai giallorossi di andare all’intervallo lungo avanti di sette punti.

Il terzo quarto si apre con grande intensità difensiva da parte dei ragazzi di coach Auletta: alcune palle recuperate portano a canestri facili in contropiede e, nonostante l’avvicinamento di Faenza, i giallorossi chiudendo sul 60-55.

Nell’ultimo periodo, un ottimo avvio dei giallorossi in entrambe le metà campo spinge Ravenna a +10. L’OraSì gestisce con lucidità il finale e porta a casa una vittoria meritata, mostrando segnali di crescita importanti e mettendo in pratica gli schemi di gioco.

Al termine della partita, coach Andrea Auletta ha commentato:“È stato un piacere onorare il Memorial in ricordo di Vianello con una vittoria. Era la prima partita con falli personali e senza azzeramento, e inizialmente ci siamo trovati di fronte una difesa a zona che ci ha tolto qualche punto di riferimento. Nel secondo quarto ci siamo sciolti e abbiamo mosso meglio la palla: avere cinque giocatori in doppia cifra è un segnale positivo. Voglio ringraziare Dron, che ieri ha avuto un problema fisico ma ha comunque voluto dare il suo contributo. Dobbiamo lavorare per evitare i cali di tensione quando siamo in vantaggio, ma questo risultato, anche se arrivato in un’amichevole, ci lascia ben sperare per il futuro.”

OraSì Ravenna – Tema Sinergie Faenza 79-71 (19-26; 41-34; 60-55)

ORASI’ RAVENNA: Naoni 12, Feliciangeli 10, Brigato 8, Morena 2, Ghigo 5, Paolin 11, Jakstas 11, Paiano 4, Dron 2, Cena 14, Baroni ne, Flan ne. All.: Auletta

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Bianchi 1, Rinaldin 3, Mbacke 9, Vettori 13, Van Ounsem 16, Longo 2, Fragonara 17, Dellachiesa ne, Santiangeli 10, Aromando. All.: Pansa

Note. Uscito per falli: Vettori