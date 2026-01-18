Basket: Lotta, intensità e cuore nel derby: l’OraSì batte Faenza 70-65

Nella 22ª giornata di Serie B Nazionale l’OraSì Ravenna si aggiudica il derby contro la Tema Sinergie Faenza con il punteggio di 70-65 al termine di una gara intensa, fisica e combattuta per tutti i 40 minuti.

L’avvio di gara è tutto di marca giallorossa: Jakstas apre le danze con una tripla, seguito da un’altra conclusione dall’arco di capitan Dron e dai liberi di Paolin per un immediato parziale di 8-0. Ravenna difende con grande aggressività, mentre Faenza entra in partita affidandosi a Mbacke. Il ritmo è alto e il primo quarto, molto fisico, si chiude sul 17-11 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo l’intensità resta elevata. Feliciangeli incide subito in penetrazione, Paolin colpisce ancora da tre ma Faenza rimane a contatto grazie ai canestri di Longo e Rinaldin. Cena risponde dall’arco, Naoni attacca il ferro e il match resta equilibrato, con continui cambi di padrone. Gli ospiti rimangono pienamente in partita, ma Ravenna mantiene la lucidità e va all’intervallo lungo avanti 37-36 grazie ai liberi di Paolin.

Il terzo quarto è spettacolare e giocato ad altissima intensità. Romano e Cena inaugurano il parziale, ma Faenza risponde colpo su colpo sfruttando anche la situazione falli dei giallorossi. La gara resta in perfetto equilibrio fino alla tripla di Feliciangeli sulla sirena, che manda l’OraSì avanti 57-55 al 30’, facendo esplodere il PalaCosta.

L’ultimo periodo segue lo stesso copione, con canestri da entrambe le parti e grande tensione agonistica. Faenza resta agganciata sfruttando i viaggi in lunetta, mentre Ravenna trova punti importanti con Dron, Naoni e Paolin. Nel finale Naoni firma un canestro pesantissimo per il +5, Faenza risponde ma sull’ultimo possesso è Jakstas a chiudere definitivamente i conti con un appoggio spettacolare che vale il +4 e fa esplodere di gioia il PalaCosta. Il derby finisce 70-65 con grande merito dell’OraSì.

Una vittoria di grande carattere per i giallorossi, maturata al termine di una vera battaglia, nonostante i problemi di falli e gli infortuni di Brigato e Feliciangeli. Il finale punto a punto è favorevole alla squadra di casa che, con grande merito, si aggiudica un altro derby stagionale.

Le parole di Francesco Paolin:

“Mi aspettavo una partita intensa e a basso punteggio. È stata una vera lotta, noi siamo stati bravi a mettere il corpo e lottare su ogni possesso. Siamo stati solidi, ci siamo aiutati e abbiamo giocato da squadra. Tutti i ragazzi che sono entrati hanno messo in campo impegno, lottato a rimbalzo e fatto ottimi taglia fuori. Questa è stata la chiave per vincere la partita.”

Le parole di Lorenzo Pansa:

“È il momento più difficile da inizio della stagione perché abbiamo perso quattro partite consecutive, ma questa è una squadra che ha gli attributi e lo ha dimostrato. Ha sempre dato tutto quello che aveva e continuerà a farlo per tutta la stagione. Come se ne esce? Vincendo una partita, perché poi tornerà tutto come prima”. Coach Lorenzo Pansa commenta alla perfezione il momento della Tema Sinergie, vistasi sfuggire il derby con Ravenna in un finale concitato dove gli episodi hanno fatto la differenza. Dopo due trasferte consecutive i faentini torneranno domenica al PalaCattani con l’obiettivo di conquistare la vittoria, per regalarla ai tifosi, presenti in 300 al PalaCosta.

Tabellino

OraSì Basket Ravenna – Tema Sinergie Faenza 70-65

OraSì Basket Ravenna

Naoni 9, Feliciangeli 13, Brigato 0, Morena 7, Ghigo 2, Paolin 13, Jakstas 14, Paiano 0, Dron 6, Cena 6, Venturini (n.e), Catenelli (n.e).

Tema Sinergie Faenza

Rinaldini 6, Mbacke 14, Vettori 12, Van Ounsem 2, Romano 8, Longo 2, Fragonara 11, Santiangeli 8, Fumagalli 2, Tartaglia (n.e).