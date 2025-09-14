L’OraSì Basket Ravenna termina il proprio percorso di pre-campionato superando l’Andrea Costa Imola al PalaCosta con il punteggio di 66-63.

Ottimo avvio di partita per i giallorossi che riescono a imporre il proprio ritmo e a chiudere il primo tempo avanti 40-28 grazie a una solida difesa e a buone soluzioni in attacco. Nel terzo quarto un calo di intensità su entrambi i lati del campo permette a Imola di rientrare fino al -1 alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo la gara è rimasta equilibrata, i ragazzi di coach Auletta ritrovano lucidità e, grande alla compattezza nei possessi decisivi, conquistano la vittoria finale con tre punti di vantaggio.

Ancora fermo Davide Paiano, alle prese con un problema fisico accusato nell’amichevole contro Fidenza di mercoledì.

Il coach Andrea Auletta ha commentato la vittoria così: “Anche se è pre-season, chiuderla con una vittoria a livello morale è positivo. Abbiamo giocato 25 minuti di ottimo livello, sia in attacco che in difesa, e ci siamo adattati bene alle situazioni tattiche. Dopo l’intervallo, però, siamo stati più soft, abbiamo fermato troppo la palla e siamo stati distratti nelle situazioni di uno contro uno, facendoci prendere un po’ di frenesia, e questo ha portato al loro rientro. Mi è piaciuta la reazione finale: negli ultimi due minuti c’è stata la voglia di non voler perdere e siamo stati bravi e lucidi a gestire gli ultimi possessi. Chiudiamo la pre-season in maniera positiva, con ampi margini di miglioramento: dobbiamo eliminare i blackout e trovare più continuità durante la partita”.

Tabellino

OraSi Ravenna – Andrea Costa Imola 66-63

Paolin 2, Ghigo 6, Morena, Jakstas 14, Dron 10, Naoni 14, Feliciangeli, Brigato 15, Cena