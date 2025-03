Grazie ad un’ultima frazione da trenta punti segnati Ravenna riesce ad espugnare il campo di Caserta, riuscendo ad avere la meglio solo negli ultimi minuti di una partita molto equilibrata, che permette ai bizantini di superare gli stessi bianconeri in classifica.

Il match si apre con delle difficoltà offensive per entrambe le formazioni, ma dopo pochi minuti i giallorossi riescono a realizzare un parziale di 3-11, innescato soprattutto dalle giocate di Flavio Gay e dal tiro dalla distanza. I padroni di casa soffrono particolarmente l’assenza del proprio playmaker Laganà, faticando a trovare la via del canestro anche grazie alla presenza nell’area piccola di Crespi, autore di due stoppate in poco più di un minuto. Il buon momento di Ravenna continua per tutto il primo periodo, durante il quale il divario delle due squadre aumenta soprattutto grazie a Gabriel Dron, che, dopo aver realizzato sette punti, serve anche l’assist per la tripla sulla sirena segnata da Tyrtyshnyk che firma il 7-20 allo scadere.

Il secondo quarto si apre con una sfida tra le due squadre nel tiro da dietro l’arco, con i canestri di Giorgi e Ricci che rispondono alle triple segnate da Munari e De Gregori. Col passare dei minuti i bianconeri riescono a ricucire il proprio svantaggio, realizzando un parziale interrotto solo dai liberi di Crespi e dal time-out di coach Gabrielli. Con novanta secondi sul cronometro, però, è ancora una volta il capitano dei bizantini a suonare la carica per i propri compagni, realizzando altri tre punti che rappresentano l’ultimo canestro del primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi, sul punteggio di 27-31, Caserta guadagna per la prima volta la leadership del match, mentre Ravenna prova a mantenere l’inerzia mettendo in campo grande intensità su entrambi i lati del campo: questo permette agli uomini di coach Gabrielli di mandare gli avversari in bonus dopo solo quattro minuti e di realizzare un controparziale di 0-6 innescato dalla rubata di Gay. Il grande equilibrio tra le due formazioni permane per tutta la terza frazione: Ravenna non riesce a sfruttare i viaggi in lunetta guadagnati ma mantiene il comando grazie alla difesa di squadra, che costringe Caserta a tirare con basse percentuali per tutto il quarto che finisce sul 42-43.

Gli uomini di coach Gabrielli reagiscono al momento di difficoltà all’inizio dell’ultimo periodo grazie ai propri piccoli: l’OraSì, infatti, trova tre canestri dalla distanza consecutivi, realizzati da Munari e Dron, che riportano a sei punti il vantaggio della propria squadra. I bizantini continuano ad attaccare con costanza e precisione trovando, a quattro minuti dalla fine, la seconda tripla di fondamentale importanza segnata da Munari e aumentando il proprio vantaggio sopra la doppia cifra. Negli ultimi minuti i romagnoli chiudono definitivamente i giochi con il canestro dai sei metri e settantacinque segnato da Brigato, gestendo il gap grazie ai liberi guadagnati e tornando a vincere col punteggio di 60-73.

L’OraSì adesso avrà una settimana per smaltire le fatiche di questa partita, prima dell’importantissima sfida contro Sant’Antimo, che si svolgerà al PalaCosta davanti ai tifosi giallorossi domenica 6 aprile alle ore 18:00.

Le dichiarazioni di Gabriel Dron: “È stata una bella partita da entrambe le parti secondo me, siamo partiti bene ma poi il fattore campo ha influito un po’ sulla rimonta degli avversari. Nel secondo tempo siamo stati bravi a stare lì nonostante il livello fisico e dei contatti si fosse alzato. Quello che a parer mio ci ha dato una mano a vincere è stato sicuramente limitare i loro punti di riferimento, come il tiro da tre dove siamo stati bravi a concedergli più tiri marcati che aperti. Anche essere riusciti a limitare Ricci e D’Argenzio ci ha dato una grossa mano. Nell’ultimo quarto siamo stati bravi a fare canestri di talento e non solo. Oggi ci siamo uniti e siamo stati molto solidi in difesa e i complimenti vanno a tutta la squadra. Siamo stati bravi ad aiutarci e a ruotare in difesa quasi sempre, quando si veniva battuti o si era in ritardo.”

TABELLINI:

Caserta – Ravenna 60-73

Caserta: Pisapia 2, Giorgi 19, Romano 0, Mastroianni 4, Azzaro 11, D’Argenzio 9, Ricci 8, Diouf 4, Heinonen 3, Palmiero n.e., Zampella n.e., Kumer n.e.

Ravenna: Brigato 7, Ferrari 7, Munari 14, Crespi 4, Casoni 0, De Gregori 10, Tyrtyshnyk 3, Dron 19, Gay 9, Malaventura n.e.