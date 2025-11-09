Decima giornata di campionato e vittoria netta per l’OraSì Ravenna, che supera l’Umana San Giobbe Chiusi al PalaCosta con il punteggio di 90-62. Una prestazione solida, intensa e concreta, in cui i giallorossi hanno ritrovato fiducia e precisione, costruendo la vittoria con una difesa attenta e un secondo tempo di grande qualità.

L’avvio di partita è subito incoraggiante per i giallorossi: Paiano sblocca il punteggio dopo un buon taglio, seguito da una tripla di Brigato per il 5-2. Ravenna muove bene il pallone, trovando soluzioni pulite dall’arco e chiudendo il primo quarto avanti 23-13, grazie a un’ottima tenacia difensiva e a percentuali elevate nel tiro dall’arco.

Nel secondo periodo la partita si alza dal punto di vista fisico e il ritmo del gioco rallenta. L’OraSì riprende con un ottimo spirito offensivo: penetrazione di Paolin e canestro di Brigato, ma gli ospiti trovano continuità e rientrano nel punteggio grazie a un buon parziale. Una tripla di Bertocco sul finale consegna agli ospiti il primo vantaggio del match, con il primo tempo che si chiude 37-38.

Dopo l’intervallo lungo i ragazzi di coach Auletta rientrano in campo con grande determinazione: Ghigo apre il terzo quarto con una tripla e i giallorossi impongono il proprio ritmo, salendo a +9 dopo la bomba dall’angolo di capitan Dron. Grande inizio di periodo di Kevin Brigato che dimostra tutto il suo valore su entrambe le metà campo. I giallorossi mettono in campo tutta la loro voglia di vincere davanti al proprio pubblico e chiude il terzo quarto sul punteggio di 59-49 dimostrando grande compattezza e coraggio.

Nell’ultimo quarto l’OraSì chiude definitivamente la pratica: la tripla di Paolin, il gioco da tre punti di Cena e la precisione di Dron da oltre l’arco accendono l’entusiasmo del PalaCosta e spingono la squadra di casa fino al +19 (70-51). Nel finale i giallorossi gestiscono con lucidità, mantenendo alta l’intensità e ampliando ulteriormente il divario fino al 90-62 conclusivo.

Una prova di forza e identità per l’OraSì, che ritrova entusiasmo davanti al proprio pubblico e mette a segno una vittoria molto importante.

Le parole di Alessandro Feliciangeli:

“Per fortuna ci siamo rifatti e siamo riusciti a ottenere questa vittoria. Nel primo tempo abbiamo subito qualche break e gli avversari hanno comunque giocato due ottimi quarti, ma noi siamo stati bravi a rimanere attaccati nel punteggio.

Nel secondo tempo le cose sono cambiate noi siamo riusciti a spingere sull’acceleratore e sfruttare il momento negativo per loro. La cosa importante è stata la reazione: sono state alcune partite dove abbiamo subito dei break, ma non siamo riusciti poi a reagire oggi non è stato così. Non ci siamo disuniti e, giocando di squadra, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria”.

Tabellino:

OraSì Basket Ravenna-Umana San Giobbe Chiusi 90-62

OraSì Basket Ravenna:

Naoni (n.e), Ghigo 9, Paolin 15, Jakstas 0, Brigato 17, Feliciangeli 5, Paiano 11, Cena 8, Dron 21, Morena 4, Venturini 0, Catenelli 0.

Umana San Giobbe Chiusi

Candotto 4, Balducci (n.e), Steviano 2, Rasio 7, Petrucc 9i, Lorenzetti 13, Bertocco 19, Raffaelli (n.e), Natale 2, Gravaghi 6.