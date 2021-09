Seconda amichevole in due giorni per l’OraSì Ravenna di coach Lotesoriere, che ha avuto modo di testare nuovi assetti e dato la possibilità anche ai più giovani di inserirsi nelle rotazioni. Una gara di buona intensità, utile a fortificare l’amalgama e la coesione del gruppo, ancora privo di Lewis Sullivan, atteso a Ravenna nei prossimi giorni.

La partita di Castel San Pietro contro l’Assigeco PIacenza ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, con buoni ritmi fin dalla palla a due e che si sono divise le vittorie dei singoli quarti (il primo e il quarto Ravenna, il secondo e il terzo, di misura, Piacenza) con il punteggio, azzerato al termine di ogni parziale, che sommato ha detto 69-64 per l’OraSì.

Per Ravenna in evidenza Davide Denegri, autore di 19 punti, e buona la tenuta difensiva nell’ultimo quarto, dove per sei minuti non sono stati concessi punti. Due minuti di partita anche per Nicola Giovannelli (2005), autore di un canestro, e Giulio Martini (2002)

Le classiche buone indicazioni per l’OraSì, che tornerà in palestra lunedì per preparare l’esordio in Supercoppa di domenica 12 settembre, al PalaCosta contro Forlì.

Il commento di coach Alessandro Lotesoriere: “Una due giorni molto importante nel nostro percorso di costruzione di una identità di squadra, sia a livello fisico, perché ci ha permesso di mettere minuti veri nelle gambe di tanti giocatori, sia a livello tecnico, perché ci permette di avere tanti spunti di riflessione su cui lavorare. Mi prendo la voglia e la buona attitudine di passarci la palla e sono molto contento anche dell’approccio che stanno avendo i nostri giovani, hanno avuto tanti minuti e sta crescendo il loro entusiasmo che dovrà essere il nostro marchio di fabbrica in questa stagione”

UCC Assigeco Piacenza-OraSì Ravenna 64-69 (16-24, 23-15, 13-12, 12-18)

Tabellino OraSì Ravenna: Tilghman 2, Berdini, Cinciarini 9, Gazzotti 12, Arnaldo 6, Denegri 19, Oxilia 5, Simioni 14, Giovannelli 2, Martini, Galletti NE. All.: Lotesoriere.