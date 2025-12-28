Basket: l’OraSì si aggiudica il derby contro l’Andrea Costa Imola con il punteggio di 96-54

Nella 19ª giornata di Serie B Nazionale, ultima del girone d’andata, l’OraSì Basket Ravenna offre una prestazione di altissimo livello al PalaCosta superando l’UP Andrea Costa Imola con il punteggio di 96-54.

I giallorossi partono con grande energia e indirizzano la gara fin dalle prime battute, sostenuti da un PalaCosta caldo e partecipe. L’intensità difensiva, la qualità delle scelte offensive e un’ottima circolazione di palla permettono all’OraSì di costruire rapidamente un ampio vantaggio, colpendo con continuità dall’arco e limitando efficacemente le soluzioni degli ospiti. Il primo quarto si chiude già sul 20-7, segnando chiaramente l’inerzia della partita.

Nel secondo periodo Ravenna continua a spingere, mantenendo alta la concentrazione su entrambi i lati del campo. La squadra di coach Andrea Auletta gioca con grande fiducia, trovando punti da più protagonisti e aumentando ulteriormente il divario. All’intervallo il punteggio di 49-18 fotografa un primo tempo di assoluto controllo da parte dei giallorossi, capaci di imporre ritmo e intensità contro un avversario reduce da un ottimo periodo di forma.

Al rientro dagli spogliatoi l’OraSì non abbassa il livello dell’attenzione e prosegue sulla stessa linea, continuando a costruire buone soluzioni offensive e a difendere con grande solidità. Il terzo quarto consolida ulteriormente il vantaggio, con Ravenna che gestisce il ritmo e chiude il periodo sul 72-39.

Nell’ultimo quarto i giallorossi amministrano con maturità il margine accumulato, continuando a giocare con serietà e coinvolgendo tutto il roster. La partita si chiude sul 96-54, al termine di una prova corale che conferma il momento positivo dell’OraSì e il lavoro svolto nelle ultime settimane.

Una vittoria ampia e meritata per Ravenna, arrivata contro una squadra di valore, che permette ai giallorossi di chiudere il girone d’andata con fiducia, consapevolezza e grande entusiasmo, davanti al proprio pubblico.

Le parole di Alessandro Naoni:

“Siamo entrati in campo con grande intensità e siamo riusciti a condividere il pallone da subito. La difesa, soprattutto nel primo tempo, penso sia stata la chiave e quando giochi davanti ad un pubblico così è tutto più semplice.

Chiudiamo il girone d’andata a 16 punti, con tre vittorie consecutive e questo è importante. Iniziamo il girone di ritorno con una partita in casa e vogliamo fare ancora meglio di ciò che abbiamo fatto fino ad ora”

OraSì Basket Ravenna– UP Andrea Costa Imola 96-54

OraSì Basket Ravenna

Naoni 10, Feliciangeli 15, Brigato 22, Morena 2, Ghigo 12, Paolin 16, Jakstas 5, Paiano, Dron 3, Cena 5, Catenelli (n.e), Saviotti 0.

UP Andrea Costa Imola

Kupstas 1, Chessari 18, Moffa 6, Filippini 5, Gozo 6, Raucci 5, Abati Toure 4, Sanguinetti (n.e), Thioune 4, Zedda 5.