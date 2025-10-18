Sesta giornata di campionato e quarta trasferta nelle prime cinque gare per l’OraSì Ravenna, impegnata sul parquet del PalaMegaBox contro la Consultinvest Loreto Pesaro.

L’avvio è equilibrato: Ravenna costruisce bene le prime soluzioni offensive e trova punti con Jakštas e Ghigo, ma Pesaro risponde subito con la tripla di Tognacci che apre un parziale favorevole ai padroni di casa. I giallorossi restano in partita grazie all’energia di Brigato e alle iniziative di Paolin, ma la maggiore precisione al tiro di Pesaro consente loro di chiudere avanti il primo quarto sul 27-19. Nel secondo periodo la reazione dell’OraSì è immediata: Ghigo e Cena accorciano con due triple, la difesa cresce di intensità e i giallorossi costringono Pesaro a forzare diverse conclusioni. La squadra di coach Auletta alza il ritmo e si avvicina nel punteggio grazie ai canestri di Jakštas e Dron, che trovano buone soluzioni anche a campo aperto. Nel momento migliore dei giallorossi arriva però una nuova fiammata dei padroni di casa che ristabiliscono le distanze, ma Ravenna resta pienamente in partita e va all’intervallo sul 46-40 dopo un primo tempo caratterizzato da momenti favorevoli ad entrambe le squadre.

Dopo la pausa lunga il ritmo si abbassa e la partita diventa più fisica. Ravenna fatica a trovare fluidità in attacco mentre Pesaro trova due triple consecutive che riportano l’inerzia dalla sua parte. I giallorossi provano a reagire sfruttando il bonus raggiunto dagli avversari e trovando punti importanti ai liberi, ma la Consultinvest incrementa il vantaggio con lucidità e chiude il terzo periodo avanti di 16 punti (65-49).Jakštas inaugura il quarto quarto con una tripla che riaccende una speranza di rimonta, ma Pesaro continua a trovare continuità offensiva e riesce a gestire il ritmo della gara. L’OraSì prova a restare attaccata al punteggio con le iniziative di Cena e Brigato, ma i padroni di casa dimostrano solidità nei momenti decisivi e, cavalcando l’entusiasmo acquisito, riescono a trovare diversi canestri in contropiede e chiudono la partita sul risultato finale di 81-65.

L’OraSì tornerà in campo domenica 26 ottobre al PalaCosta per la sfida contro Latina alle ore 18:00, con l’obiettivo di ritrovare il successo davanti al proprio pubblico.

Le parole di Kevin Brigato:

“Penso che non siamo stati abbastanza aggressivi in difesa, dobbiamo capire che la nostra arma principale deve essere la difesa perché da lì prendiamo fiducia in attacco e le cose ci riescono più facilmente.”

L’aspetto positivo da portarci alla prossima partita è la metà dell’ultimo quarto dove abbiamo messo il corpo e siamo stati aggressivi”.

“Chiediamo scusa a tutti i tifosi, sia a quelli che sono venuti a vederci sia a quelli che hanno guardato la partita da casa, perché non siamo questi e lo dimostreremo nelle prossime partite.

“Giocare le prossime due in casa davanti al nostro pubblico sarà fondamentale, dobbiamo cercare di vincerle per dare un segnale sia a noi stessi che a tutti gli altri”.

Tabellino:

Consultinvest Loreto Pesaro 81-65

Consultinvest Loreto Pesaro

Pillastrini 4, Terenzi 14, Valentini 6, Graziani 12, Delfino 18, Pezzi (n.e), Tognacci 17, Lomtazde 0, Del Prete 0, Aglio 2, Sgarzini 8, Buscaglia (n.e).

OraSì Basket Ravenna

Jakstas 17, Paiano 4, Ghigo 5, Feliciangeli 2, Dron 4, Morena 2, Brigato 9, Paolin 10, Cena 12, Catenelli (n.e).