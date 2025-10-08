Basket: L’OraSì Ravenna debutta al PalaCosta con una prestazione convincente: battuta la Power Basket Nocera 83-73

L’OraSì Ravenna conquista la prima vittoria casalinga della stagione superando al PalaCosta la Power Basket Nocera per 83-73, nel recupero della seconda giornata di campionato.

Parte forte la squadra di coach Auletta, che impone subito il proprio ritmo grazie alla solidità difensiva e alla precisione in attacco. Dopo i primi punti di Brigato, due ottimi possessi difensivi permettono ai giallorossi di correre in contropiede e allungare nel punteggio. A tre minuti dal termine del primo quarto una tripla di Dron costruita su ottima circolazione di palla porta Ravenna sul +13, con la difesa di casa che continua a mettere grande pressione sugli avversari. Il primo parziale si chiude sul 23-10.

Nel secondo quarto Brigato apre con due triple consecutive, ma Nocera reagisce e accorcia le distanze fino al 31-25. L’OraSì ritrova ritmo offensivo con capitan Dron e, grazie a una difesa solida, riconquista inerzia e punteggio. I giallorossi tornano a macinare gioco e chiudono il primo tempo avanti sul punteggio di 43-37 senza essere mai stati sotto nel punteggio.

Alla ripresa Ravenna riparte con energia, trovando subito punti importanti da Brigato e Jakstas per il nuovo +12. Nocera resta in partita con due triple consecutive, ma nel finale di periodo il PalaCosta si infiamma grazie alle bombe di Paolin e Cena che fissano il punteggio sul 70-57 al 30 minuto.

L’ultimo quarto si apre con una tripla di Ghigo e con un’OraSì capace di mantenere lucidità e intensità su entrambi i lati del campo. La coppia Ghigo–Paolin trascina la squadra, che dimostra maturità nella gestione del vantaggio e chiude la gara sul punteggio finale di 83-73, conquistando i primi due punti davanti al proprio pubblico.

Le parole di Francesco Paolin

“Abbiamo fatto una partita molto intensa. Loro si sono accesi da tre quando abbiamo commesso alcuni errori, ma siamo stati bravi a fare una gara coraggiosa. Il PalaCosta ci ha sicuramente aiutato: è stato importante perché venivamo da una partita difficile, con un lungo viaggio e poco tempo per recuperare energie.

Personalmente la scorsa partita non avevo fatto una buona prestazione, avevo bisogno di ingranare e prendere ritmo; nel primo tempo non ci sono riuscito, poi nel secondo ho guadagnato energia e fiducia. L’infortunio di Naoni poteva essere una mazzata per la squadra, invece abbiamo reagito bene tutti insieme, e questo è importante.

Domenica contro la Raggisolaris ci aspetta una partita molto dura: siamo due squadre che amano correre e ci sarà una partita bella da giocare”.

Tabellino:

OraSì Basket Ravenna – Power Basket Nocera 83-73

OraSì Basket Ravenna

Naoni 0, Dron 21, Feliciangeli 7, Paolin 14, Jakstas 9, Ghigo 9, Cena 7, Paiano 0, Brigato 14, Morena 2, Catenelli (n.e)

Power Basket Nocera

Saladini 7, Truglio 8, Misolic 2, Guastamacchia 0, Cappelletti 10, Matrone 6, Soliani 4, Donadio 16, Nonkovic 8, Czerapowicz 12