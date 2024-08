L’OraSì Basket Ravenna comunica la firma di Illia Tyrtyshnyk. Il giocatore, che andrà ad occupare lo slot di comunitario, lo scorso anno ha militato nella Pallacanestro Viola Reggio Calabria in serie B Interregionale, realizzando 22,3 punti ed aiutando la sua squadra a raggiungere i play-off.

La carriera del classe 1998 inizia nella SuperLega ucraina dove, a soli 16 anni, fa il suo debutto con il BY Kiev con cui partecipa anche al campionato giovanile. Nel 2016 si sposta in Repubblica Ceca dove gioca per un anno col GBA Sparta Praga, realizzando 7,6 punti con il 48% al tiro da due. Nella stessa stagione si rende protagonista nel campionato europeo U18, aiutando la sua squadra ad arrivare seconda nell’intero torneo (Divisione B). L’anno successivo inizia la sua avventura oltreoceano, prima con l’Università del Mississippi, poi con il North Plate Community College ed infine con l’università di Saint Cloud in Minnesota. Nel 2021 il giocatore ucraino torna in Europa, firmando un contratto e diventando capitano del Kyiv Basket, con cui partecipa sia alla massima categoria del campionato nazionale che alla FIBA Eurocup, raggiungendo i quarti di finale della competizione. A causa dello scoppio della guerra in patria però, il campionato ucraino si disputa prima in Svizzera e poi in Polonia e, col proseguo della guerra, tutti gli sponsor che finanziavano il campionato vengono richiamati in patria a campionato già iniziato. Per questo motivo Tyrtyshnyk, dopo aver portato la sua squadra alla vittoria del campionato nel 2023, è costretto a cercare un’altra squadra, impresa non facile visto il momento. Dopo 4 giornate di campionato trova collocazione in Italia, alla Viola Reggio Calabria. Nonostante il suo arrivo tardivo Illja non fatica a trovare la sua dimensione di gioco, realizzando quasi 23 punti di media e dimostrando di appartenere in tutto e per tutto ad una categoria superiore: risulta essere sia miglior marcatore di tutta le 96 squadre di B Interregionale che MVP, ottenendo anche la convocazione in nazionale per le qualificazioni al mondiale.

Le prime parole di Illia: “Sono molto felice di entrare a far parte del Basket Ravenna! Per me questo salto di categoria rappresenta una sfida molto importante e sono grato alla società per avermi dato questa opportunità. Non vedo l’ora di incontrare l’allenatore ed i miei nuovi compagni. Spero che riusciremo nell’intento di far divertire coloro che ci verranno a vedere e mi auguro di riuscire a rendere orgogliosi i nostri fan.”

Le parole di coach Gabrielli: “La firma di Illia è importante perché va ad aggiungere talento, soprattutto dal punto di vista offensivo, ad una squadra che secondo me ne ha molto. È un giocatore che ha già giocato in Italia lo scorso anno, facendo molto bene con Reggio Calabria. Quando ci siamo sentiti mi è parso molto motivato, con tanta voglia di confrontarsi in una categoria superiore. Sono sicuro che sia un giocatore molto utile, capace di aiutarci a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.”