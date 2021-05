Ultima gara del girone azzurro per l’OraSì Ravenna, che domenica all’ora di pranzo ospiterà la 2B Control Trapani. Si gioca al Pala Costa alle ore 12 (con diretta in chiaro su ÈTV-Rete7, canale 10 del Digitale Terrestre) e i giallorossi proveranno a chiudere nel migliore dei modi la fase ad orologio, dopo la conquista matematica dei play off.

Per il posizionamento nella griglia della post season si dovrà comunque aspettare l’esito del match tra Pistoia e Mantova, così come si dovrà attendere la conclusione del girone bianco per conoscere l’avversaria ai play off.

“Giochiamo per la terza volta in una settimana e spesso, in stagione, la terza partita ci è sempre stata avversa – commenta il tecnico giallorosso Massimo Cancellieri – A livello motivazionale, quindi, vogliamo mutare questo trend ed essere coscienti di come affrontare tre partite alla settimana perché ai play-off sarà così e noi speriamo di giocarne il più possibile. Ma serve l’approccio giusto e ora le cose sono due: rilassarsi, che significherebbe darci la zappa sui piedi da soli, oppure portarsi dietro l’entusiasmo.

In passato è successo che, dopo alcune vittorie che ci hanno permesso di tirarci fuori da situazioni complicate, abbiamo portato con noi quell’entusiasmo che ci ha permesso di vincere altre partite. Questo mi fa ben sperare e vorrei che la qualificazione ai play off ci portasse ad avere una consapevolezza diversa e più intensa delle nostre capacità.

Trapani ha dimostrato il suo valore nel corso del campionato, si trova nel girone azzurro perché ha avuto come tutti qualche difficoltà all’inizio, poi è arrivata alla seconda fase con una serie di vittorie importanti. Giochiamo contro una squadra molto tosta, ne abbiamo avuto già una prova alcune settimane fa, che ha versatilità e compattezza in tutti i ruoli. Ha giocatori molto smaliziati e per vincere sarà importante limitarli al massimo e non lasciarli giocare come sanno”.

Media – La gara sarà tramessa in diretta in chiaro su ÈTV-Rete7 (canale 10 DTT in Romagna e a Bologna) e in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Girone azzurro, sesta giornata – domenica 16 maggio

OraSì Ravenna-2B Control Trapani (ore 12)

Giorgio Tesi Group Pistoia-Staff Mantova (ore 18)

Tramec Cento-UCC Assigeco Piacenza (ore 18)

Classifica

2B Control Trapani 14, Staff Mantova 12, OraSì Ravenna 10, GTG Pistoia 10, Tramec Cento 6, UCC Assigeco Piacenza 2

Le ipotesi di posizionamento finale

OraSì quindicesima (terza nel girone) se batte Trapani e Mantova vince a Pistoia.

È quindicesima anche in caso di sconfitta e di ko di Pistoia: ha il +13 nel doppio confronto con la Giorgio Tesi Group.

Se vince con Trapani e Pistoia batte Mantova le tre squadre sarebbero appaiate a quota 12 punti e con 4 punti nella classifica avulsa, per cui bisognerebbe ricorrere al quoziente canestri.

È sedicesima (quarta nel girone) se perde e se Pistoia supera Mantova.