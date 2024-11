Al Pala Costa l’’Orasì, pur disputando una partita intensa e arrivando a giocarsi il match-ball finale, esce sconfitta dalla partita contro Jesi. La gara si apre con Crespi a segno sotto canestro a cui replica Petrucci, con 2 canestri. Casoni mette a segno la prima tripla del match e Ravenna va avanti 8-4. Ma è un fuoco di paglia, perché grazie a 8 punti consecutivi di Berra, e alla bomba di Bruno, Jesi al 7’ è avanti 19-8 con un parziale di 15-0. Il quarto si chiude con il canestro di Zucca allo scadere per l’11-21 dopo 10 minuti con 8 palle perse dai giallorossi.

Il secondo parziale vede subito il tecnico a Ponziani che risveglia l’Orasì. E’ Gay con due triple a suonare la carica (19-23) al 3’, ma risponde Valentini con la bomba che sancisce il 19-30. La gara cambia volto a metà tempo con Ravenna che con carattere e i canestri di Gay, Casoni e Dron piazza un parziale di 10-0. A un 1’22” dall’intervallo l’antisportivo a Marulli sancisce il sorpasso dell’Orasì sul 36-35. Si va al riposo sul 39-37 per Ravenna dopo una schiacciata di Crespi, con un parziale di 20-7 a testimoniare il dominio ravennate in questo quarto.

Grande battaglia di nervi nel terzo quarto con le squadre che però faticano a segnare. Ci prova Gay, con un’altra tripla, a trascinare i giallorossi, Crespi va a segno, ma ha 3 falli come De Gregori dopo 6 minuti. Ravenna domina a rimbalzo, ma perde troppi palloni. Il divario tra i due quintetti rimane risicato a favore di Jesi e tutto è rimandato all’ultimo quarto che inizia sul 50-52- Qui sale in cattedra Dron che segna tutti consecutivamente 11 punti, tra liberi, triple e canestri in entrata. Ma Jesi non molla e fa affidamento ai tiri liberi, in particolare con Berra. L’Orasì torna avanti sul 61-60 con la bomba di Dron, che pareggia anche sul 65-65. Ma Ravenna sciupa un’azione che poteva essere determinante sul 65-67. E sull’ultima azione, iniziata a 17 secondi dalla fine sul 67-69, non riesce a trovare la via del canestro e la palla finisce mestamente a fondo campo dopo l’ultimo tentativo di Brigato.. Sara’ così ancora più importante il sostegno dei tifosi ravennati per il prossimo imminente impegno interno in calendario per mercoledì prossimo, 13 novembre, sempre al Pala Costa, alle 20.30: la partita tra Orasì e Virtus Roma sarà un’altra opportunità per riprendere il percorso interrotto dalle ultime sconfitte. Sara- fondamentale, come sempre, l’appoggio di tutti i sostenitori giallorossi che anche in questa occasione non mancheranno di far sentire il loro sostegno ai ragazzi di coach Gabrielli.

TABELLINI:

ORASI’ RAVENNA – GENERAL CONTRACTOR JESI 67-69

ORASI’ RAVENNA: Ferrari 4, Crespi 9, Casoni 9, Dron 21, Gay 17, Brigato 2, De Gregori 5, Tyrtyshnyk, Munari , ne Allegri, ne Costantini, e Montefiori. All. Gabrielli

GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Emidio 7, Berra 20, Marulli 6, Cena 1, Petrucci 10, Ponziani 2, Bruno 14, Valentini 5, Zucca 4, ne Carnevale, ne Nisi. All. Ghizzinardi