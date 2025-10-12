L’OraSì Ravenna cade al PalaCattani nella quarta giornata di campionato, al termine di un derby intenso in cui i giallorossi, privi di Naoni, sublussazione della spalla, e con Jakstas limitato da un problema alla schiena, hanno retto l’urto per oltre tre quarti prima di arrendersi nel finale ai padroni di casa.

Faenza parte forte nel primo quarto e prova subito a imporre il proprio ritmo: Santiangeli apre con una penetrazione e Fragonara mette a segno una tripla per il 7-2 iniziale. L’OraSì reagisce con due buone iniziative di Paolin che tiene i giallorossi a contatto, ma la squadra di casa continua a muovere bene la palla trovando soluzioni con Van Ounsem.

Sul finale Faenza allunga fino al +11 (18-7), ma Dron e Feliciangeli riducono le distanze con un buon impatto. La buona tripla sulla sirena di Feliciangeli fissa il punteggio sul 21-15.

Nel secondo quarto i giallorossi rientrano molto bene in campo: Brigato attacca il ferro e firma subito il -4, poi Paiano e Cena mettono a segno due ottime triple.. La difesa dell’OraSì alza l’intensità e costringe Faenza ad alcune palle perse, permettendo di avvicinarsi nel punteggio e di rimanere pienamente in partita. I padroni di casa provano a rispondere con Fumagalli e Stefanini, ma la squadra di coach Auletta non molla e grazie a Cena, autore di una tripla con fallo, si fa sotto nel punteggio. Dron chiude un ottimo secondo quarto con una palla rubata e canestro in contropiede per il 42-40 all’intervallo.

Dopo l’intervallo, Faenza trova continuità offensiva con Van Ounsem e Mbacke, tornando sul +9 (56-47). I padroni di casa sfruttano la maggiore fisicità sotto canestro e Ravenna fatica a trovare ritmo. Il terzo quarto si chiude sul punteggio di 60-51.

Nell’ultimo periodo due triple consecutive di Vettori e Fumagalli indirizzano la sfida: i giallorossi provano a reagire con Dron e Brigato aumentando la pressione e tendando il tutto per tutto ma Faenza gestisce con lucidità il vantaggio fino all’81-65 finale.

Le parole di Enzo Cena:

“Sicuramente ci sono cose positive, a volte abbiamo mosso poco la palla e ci siamo ostinati ma in generale abbiamo fatto una prestazione di livello e siamo stati in partita per buona parte della gara. Gli infortuni non devono essere degli alibi per noi, continuiamo a lavorare e a preparare le prossime partite, è l’unico modo per arrivare ai risultati”.

“Quando giochiamo di squadra possiamo giocarcela con tutti, siamo una squadra giovane e in costruzione e quando riusciremo a limitare più possibile i passaggi a vuoto queste partite potranno essere nostre”.

“È sicuramente molto importante che oggi ci siano stati i nostri tifosi anche in trasferta, ci danno una grande mano e noi dobbiamo essere bravi a coinvolgerli”.

Tabellino:

Tema Sinergie Faenza 81-65

Tema Sinergie Faenza

Vettori 17, Van Ounsem 15, Fumagalli 13, Fragonara 12, Santiangeli 9, Mbacke 7, Stefanini 5, Aromando 3, Longo 0, Rinaldin 0, Camparevic (n.e), Bianchi (n.e).

OraSì Ravenna

Cena 16, Paolin 15, Dron 12, Brigato 10, Ghigo 4, Feliciangeli 3, Paiano 3, Jakstas 2, Morena 0, Catenelli (n.e), Venturini (n.e).