Si spegne all’ultimo secondo il tentativo dell’OraSì di strappare il derby casalingo contro Rimini, che sbanca il Pala De Andrè per 76-78. Di fronte a un bellissimo pubblico i ragazzi giallorossi lottano per tutta la gara contro la grande fisicità e la lunghezza del roster avversario, rimontando anche da -8 a 6’ dalla fine, ma nei secondi finali vengono puniti da un rimbalzo d’attacco con due liberi concessi a Ogbeide, mentre il possesso finale non porta il canestro che sarebbe valso il supplementare.

La squadra di Coach Lotesoriere gioca una notevolissima gara offensiva, con 21 canestri assistiti a fronte di 9 palle perse, ed è anche sfortunata su alcuni tiri aperti sbagliati nel secondo tempo. Doppia cifra per Bonacini (19 punti e 4 rubate), Petrovic (14), Vrankic (13 con 7 rimbalzi) e Anthony (11 con 7 assist). Alla fine, però, la fisicità di Rimini, trascinata dai 23 punti di Johnson, fa la differenza, con 12 rimbalzi d’attacco e la battaglia sotto i tabelloni vinta 41 a 23.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – RivieraBanca Basket Rimini 76-78 (26-25, 45-46, 60-66)

Ravenna: Anthony 11, Giordano 4, Musso 9, Oxilia 5, Vrankic 13, Onojaife, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 14, Laghi ne, Allegri ne, Bonacini 19. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Rimini: Tassinari, Anumba 5, Meluzzi, Baldisserri ne, Scarponi, Masciadri 13, D’Almeida 4, Bedetti 9, Johnson 23, Morandotti ne, Ogbeide 15, Landi 9. All.: Mattia Ferrari. Ass.: Mauro Zambelli, Larry Middleton.

Arbitri: Giacomo Dori di Mirano (VE), Valerio Salustri di Roma e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.