Non basta una prova di carattere all’OraSì Ravenna, che lotta fino agli ultimi secondi ma deve arrendersi alla Benacquista Assicurazioni Latina per 79-83 nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B Nazionale. Una partita intensa e giocata da entrambe le squadre ad alto ritmo, in cui i giallorossi hanno dimostrato energia e spirito di squadra, trovando di fronte una formazione esperta e capace di gestire con lucidità i momenti decisivi.

L’avvio di gara è vivace: entrambe le squadre muovono bene il pallone e trovano con continuità la via del canestro. La tripla di Brigato scalda subito il PalaCosta, mentre Jakstas firma una grande stoppata nei primi minuti di gioco. L’equilibrio resta protagonista fino alla fine del primo periodo, chiuso sul 19-23 per gli ospiti.

Nel secondo quarto Latina parte forte e allunga sul +12 (19-31), ma Ravenna reagisce con energia. I liberi di Brigato e il canestro di Cena danno il via alla rimonta, alimentata poi da una palla rubata e tripla in contropiede di capitan Dron. Paiano accorcia sul -2 e, poco dopo, Paolin trova il canestro del momentaneo 36 pari. Si va all’intervallo con gli ospiti avanti di una sola lunghezza (38-39).

Il terzo periodo si apre con la tripla di Dron che infiamma il PalaCosta, seguita da un botta e risposta continuo tra le due squadre. L’intensità della partita resta alta e Ravenna trova buone soluzioni in attacco con Paolin e Morena. Il terzo quarto si chiude sul 60-61 dopo un canestro di Latina allo scadere.

Nell’ultimo quarto l’OraSì entra in campo con grande energia e determinazione, combattendo su ogni pallone. La partita resta equilibrata, con canestri pesanti da entrambe le parti. La tripla di Cena riporta i giallorossi avanti, ma nel finale la maggiore esperienza di Latina fa la differenza: gli ospiti trovano punti preziosi dalla lunetta e amministrano con lucidità il vantaggio. La tripla di Paolin a 32 secondi dalla fine riaccende le speranze, ma non basta: la gara si chiude 79-83.

Le parole di Davide Paiano:

“Abbiamo fatto una buona partita, giocandocela fino agli ultimi possessi. Purtroppo abbiamo peccato in alcuni dettagli ma, come ci ha detto il coach, questa è la strada giusta. Latina muove molto bene la palla e hanno ottimi giocatori, noi siamo stati bravi ad adattarci ma ci è mancato quel guizzo per portare a casa la vittoria”

Giocare in casa è molto importante, oggi ci hanno aiutato molto nei momenti importanti. Ringrazio i tifosi, noi lavoriamo sodo e speriamo di ripagare la fiducia che ci danno”

Tabellino:

OraSì Basket Ravenna-Benacquista Assicurazioni Latina 79-83

OraSì Basket Ravenna

Brigato 11, Dron 14, Paiano 7, Feliciangeli 2, Morena 3, Jakstas 20, Ghigo 0, Cena 9, Paolin 13, Venturini (n.e), Catenelli (n.e), Saviotti (n.e).

Benacquista Assicurazioni Latina

Maiga 3, Di Emidio 2, Pellizzari 2, Pastore 15, Simonetti 8, Cipolla 7, Bakovic 20, Chiti 8, Nwohuocha 2, Palombo 0, Gallo 16.