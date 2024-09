Il Basket Ravenna lotta fino alla fine di una partita bellissima, giocata a ritmi altissimi da entrambe le parti, ma i padroni di casa hanno la meglio, vincendo di misura la prima sfida della stagione.

L’OraSì non sembra soffrire l’esordio fuori casa e dopo 2 minuti di gioco è già avanti grazie alla tripla di Gay ed al fallo e canestro di Brigato. Ruvo però, è brava a non far scappare gli ospiti, soprattutto grazie al lavoro di Markovic e Borra. Le due squadre continuano a trovare il canestro con continuità per tutto il primo quarto, innescati dalle incursioni di Dron da una parte e di Jackson dall’altra. Col passare dei minuti, Ravenna prova a creare un piccolo vantaggio grazie ai 4 punti consecutivi di De Gregori, ma l’equilibrio continua fino al suono della sirena, col punteggio di 21-19.

All’inizio del secondo parziale, Ravenna prova a scappare con due triple consecutive, ma i padroni di casa, guidati da Moreno, si mantengono a contatto. Dopo un inizio di quarto ottimo dal punto di vista realizzativo per entrambe le squadre, le due difese iniziano a prendere le rispettive misure. I giallorossi sono però bravi ad attaccare con continuità il canestro, mandando in bonus i padroni di casa quando mancano 4 minuti al termine. Con lo scorrere del cronometro, Ravenna prova a sfruttare il bonus soprattutto grazie agli assist di Gay (6 all’intervallo) ma l’equilibrio rimane fino al 39-38 dell’intervallo.

Il terzo periodo inizia meglio per i padroni di casa che riescono a far girare bene la palla, ma l’OraSì è brava a rimanere a contatto grazie all’intensità difensiva e ad un paio di canestri in contropiede, nonostante l’uscita per un colpo alla caviglia di Gay. A metà del terzo quarto, la Crifo Wines prova a costruire il primo break, grazie alle triple di Markovic e Isotta, a cui però, sempre dalla linea dei 6 metri e 75, rispondono Ferrari e Brigato, con la terza frazione che si chiude sul 61-56.

All’inizio dell’ultimo quarto le due squadre riprendono da dove avevano interrotto, mettendo in scena una spettacolare sfida da tre punti, con Tyrtyshnyk bravo a rispondere colpo su colpo a Jackson. L’equilibrio, sia sul campo che nel punteggio, continua con lo scorrere del cronometro ma le triple di Moreno e Jackson (22 punti, 6/11 da tre) permettono ai padroni di casa di portarsi ad otto punti di vantaggio quando manca un minuto alla fine. I giallorossi provano a rientrare in partita grazie ai canestri di Tyrtyshnyk (14 punti, 3/4 da 3) e De Gregori (12 punti) da dietro l’arco, ma l’ultimo centro dalla media di Jackson decreta l’83-80 finale.

Per l’OraSì è subito tempo di pensare all’esordio tra le mura amiche contro la Virtus Cassino, che si terrà il 3 ottobre alle ore 20:30 al PalaCosta.

Le parole di coach Gabrielli: “Ravenna ha fatto vedere tante cose positive, ma c’è comunque bisogno di migliorare su tutti gli aspetti, compresi quelli che ci hanno impedito di vincere la partita. Nell’ultimo quarto è emerso tutto il loro talento individuale dove, anche in azioni in cui costruivano poco, riuscivano comunque a trovare il canestro. Abbiamo avuto qualche disattenzione, dovevamo cercare di attaccare di più il canestro cercando di guadagnarci anche qualche fallo in più. Abbiamo compiuto anche qualche errore gratuito da sotto che alla fine paghi. Abbiamo provato a limitare Jackson e, nonostante un paio di disattenzioni difensive, ha trovato i canestri decisivi quando era marcato e con il difensore davanti. La pallacanestro è uno sport di errori, ma in questo caso bisogna evidenziare la bravura del giocatore.”

Le parole di Alessandro Ferrari: “Penso che la squadra abbia fatto una buona partita, siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, alzando il ritmo e correndo molto. Abbiamo sicuramente avuto problemi di falli con i lunghi nel primo tempo, ma siamo stati in grado di adattarci grazie alla grinta soprattutto nei mismatch. All’inizio della ripresa abbiamo subito un piccolo break che poteva essere quello decisivo ma siamo stati bravi a tornare a contatto. Abbiamo affrontato la partita con la giusta grinta e determinazione, cercando in tutti i modi di vincerla anche se alla fine i due punti non sono arrivati. Sicuramente i canestri di Jackson hanno fatto la differenza ma usciamo a testa alta da questa sfida, con la consapevolezza di aver giocato bene. Lo stesso Jackson fino all’intervallo non era entrato in partita, ma nel secondo tempo, complice anche quel canestro su una gamba, si è acceso vincendo la partita quasi da solo. La partita di oggi ci dimostra che possiamo dire la nostra e, giocando con determinazione, toglierci delle soddisfazioni.”

TABELLINI: Ruvo di Puglia – OraSi Ravenna 83-80

Ravenna: Brigato 8, Ferrari 14, Munari 0, Crespi 6, Casoni 8, De Gregori 12, Tyrtyshnyk 14, Dron 10, Gay 8, Allegri n.e.

Ruvo di Puglia: Jackson 22, Lorenzetti 2, Moreno 5, Gatto 8, Markovic 9, Musso 9, Giorgi 2, Isotta 14, Borra 12, Conte n.e., Chiarulli n.e., Berardi n.e.