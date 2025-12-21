Nella 18ª giornata di Serie B Nazionale l’OraSì Ravenna conquista una vittoria di grande valore sul parquet del PalaChemiba, superando la Ristopro Fabriano con il punteggio di 81-76 al termine di una gara intensa e combattuta.

L’avvio di partita è equilibrato e a basso ritmo, con grande attenzione difensiva da entrambe le parti. L’OraSì parte forte con la tripla di Feliciangeli, ma Fabriano risponde affidandosi alla fisicità e alla presenza a rimbalzo offensivo. I padroni di casa trovano un primo allungo grazie alle triple di Abega e Silke-Zunda e all’ottima partenza di Vavoli, chiudendo il primo quarto avanti 23-16.

Nel secondo periodo Ravenna cambia passo. Dopo un momento di difficoltà iniziale, i giallorossi alzano l’intensità difensiva e trovano maggiore fluidità offensiva. Le triple di Paolin, Ghigo e Brigato, unite alle penetrazioni di Feliciangeli e Naoni, consentono all’OraSì di rientrare completamente in partita. Il parziale di 7-21 ribalta l’inerzia del match e permette a Ravenna di andare all’intervallo lungo avanti 39-37, al termine di un secondo quarto di grande solidità.

Al rientro dagli spogliatoi l’OraSì conferma il proprio momento positivo. Feliciangeli e Jakstas guidano l’attacco, Paolin continua a incidere e la difesa giallorossa limita le soluzioni di Fabriano. Ravenna tocca il massimo vantaggio sul +11, costringendo i padroni di casa al time-out. Una tripla nel finale di periodo consente però a Fabriano di restare in scia: al 30’ il punteggio è 60-52 per l’OraSì, al termine di un grande terzo quarto dei ragazzi di coach Auletta.

L’ultimo periodo è ricco di emozioni. Ravenna prova a scappare nuovamente con Naoni, ma Fabriano, sospinta dal pubblico, trova buone percentuali dall’arco e rientra grazie a Silke-Zunda e Wojciechowski, arrivando fino al -1 a metà quarto. Nei momenti decisivi salgono però in cattedra Feliciangeli, Jakstas e Cena, che realizzano canestri pesanti e mantengono lucidità dalla lunetta. Nel finale Fabriano fallisce il tentativo di pareggio sull’ultimo possesso e l’OraSì può festeggiare una vittoria fondamentale per la classifica, la seconda consecutiva.

Una prova di grande carattere per i giallorossi, capaci di costruire il successo tra secondo e terzo quarto e di resistere alla rimonta finale dei padroni di casa, portando a Ravenna due punti pesantissimi.

Le parole di Tommaso Morena:

“Questa vittoria per noi è importantissima. Finalmente siamo riusciti a portarne a casa due di fila in un momento difficile, senza il nostro capitano e con qualcuno febbricitante. Sono contentissimo per i miei compagni e tutto lo staff tecnico perché c’è tanto lavoro dietro e non c’è cosa più bella che vedere i nostri sforzi fruttare.

Penso che siamo stati bravi a mantenere alta l’energia e rimanere comunque concentrati per tutti i 40 minuti. Sapevamo che Fabriano non è un campo facile e in casa tendenzialmente segnano di più, ma siamo stati attenti a seguire il piano partita e limitare le loro situazioni.

Adesso sappiamo di avere l’ultima partita del girone d’andata e siamo pronti a dare tutto per finire al meglio questa parte di campionato.”

Tabellino:

Ristopro Fabriano – OraSì Basket Ravenna 76-81

Ristopro Fabriano

Romondia 0, Dri 8, Beyrne 0, Vavoli 25, Silke-zunda 15, Ponziani 2, Wojciechowksi 13, Abega 13, Marani (n.e), Redini (n.e), Mozzolini (n.e), Beltrami (n.e).

OraSì Basket Ravenna

Naoni 12, Feliciangeli 14, Brigato 9, Morena 8, Ghigo 3, Paolin 16, Jakstas 12, Paiano 2, Cena 5, Dron (n.e).