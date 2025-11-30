Quattordicesima giornata di Serie B al PalaCosta, dove l’OraSì Ravenna conquista una vittoria netta e convincente contro la General Contractor Jesi al termine di una gara condotta dal primo all’ultimo minuto.

L’avvio è tutto giallorosso: Dron ruba palla e serve Brigato per i primi due punti della serata, mentre dall’altra parte Jesi prova a rispondere con le iniziative di Arrigoni. Jakstas è subito protagonista con una penetrazione e una tripla che valgono il 9-5 dopo tre minuti, e lo stesso Dron firma il +6 dall’arco. Ravenna muove la palla con grande fluidità e trova canestri di qualità: la lettura di Jakstas per Brigato costringe il coach ospite al primo timeout sul 14-8. La squadra di Auletta continua però a spingere forte, alzando l’intensità difensiva e recuperando più palloni che si trasformano in punti. È l’ingresso di Feliciangeli a dare ulteriore energia: quattro punti immediati e palloni recuperati che accendono il PalaCosta. Gli ospiti provano a rimanere a contatto solo con i tiri liberi, ma il primo quarto si chiude sull’onda dell’entusiasmo per i padroni di casa, solidi dietro e molto precisi in attacco.

Il secondo periodo si apre con la prima tripla ospite firmata da Bruno, a cui risponde Paolin dalla lunetta con un 3 su 3. Arrigoni prova a dare ritmo ai marchigiani, ma l’OraSì resta concentrata: Morena segna da sotto, prima che Jesi trovi un mini break da sei punti che convince coach Auletta al timeout sul 40-25. Ravenna riparte subito con una tripla in contropiede di Naoni e, poco dopo, con un’altra penetrazione serve Cena per il +20. Jesi prova a rianimarsi con Piccone, ma il rimbalzo offensivo di Feliciangeli e la tripla di Paolin mantengono saldo il controllo del ritmo della gara. All’intervallo il tabellone dice 52-41, con i giallorossi bravi a imporre ritmo e qualità per tutta la prima metà di gara.

Al rientro dagli spogliatoi l’OraSì accelera nuovamente: Jakstas segna da due e converte il tiro libero aggiuntivo, poi arriva un’altra ottima difesa che apre la strada al canestro di Naoni per il 57-31. Cena dà continuità al momento positivo con quattro punti consecutivi che spingono Ravenna sul +28. La tripla di Dron allunga ulteriormente e l’aggressività resta alta da parte di tutti gli effettivi: Jakstas recupera un pallone e lancia Paolin in contropiede, poi lo stesso lituano colpisce dall’arco. Il PalaCosta esplode quando Paolin mette a segno prima una stoppata e poi una tripla pesante, seguita dal gioco da tre punti di Maglietti che chiude un terzo quarto di dominio assoluto sul punteggio di 80-49.

Nell’ultimo periodo la squadra di Auletta continua a muovere la palla e a trovare soluzioni efficaci: Feliciangeli serve Brigato per la tripla dell’83-49 e Ravenna raggiunge il +30 dopo i liberi di Di Pizzo. Nel finale c’è tempo anche per l’applauso del PalaCosta per l’ingresso di Venturini e Catenelli. Entrambe le squadre danno spazio a tutto il roster e la gara si chiude sul 97-62.

Una vittoria ampia, meritata e importante, costruita con difesa, energia e un ritmo. Un successo che restituisce fiducia al gruppo e all’ambiente atteso da partite non facili.

Le parole di Maurizio Ghigo:

“Ci serviva dare una risposta dopo la partita contro Quarrata, fare una prestazione di questo genere è importante per la classifica e ci darà fiducia per le prossime partite.

In molte partite abbiamo fatto ottime prestazioni ma poi abbiamo avuto un calo, oggi abbiamo sicuramente preso energia dalla difesa e i tifosi ci hanno dato una grande mano

Ad oggi potevamo avere qualche punto in più in classifica ma penso che sia un percorso, stiamo migliorando e il campionato è ancora lungo. Avremo la possibilità di recuperare posizioni e raggiungere i nostri obiettivi”

Tabellino:

OraSì Basket Ravenna – General Contractor Jesi 97-62

OraSì Basket Ravenna

Jakstas 15, Paolin 15, Cena 11, Dron 8, Catenelli 0, Brigato 17, Venturini 0, Paiano 3, Feliciangeli 7, Morena 5, Naoni 9, Ghigo 7.

General Contractor Jesi

Piccone 14, Di Pizzo 9, Tamiozzo (n.e), Nicoli 6, Del Sole 2, Maglietti 14, Morino (n.e), Toniato 5, Bruno 3, Arrigoni 9.