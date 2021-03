Sesta trasferta in un mese per l’OraSì Ravenna, che questa sera alle 18 sarà impegnata sul campo della Giorgio Tesi Group Pistoia per la 23ma giornata del girone rosso del campionato di Serie A2. Sarà la prima volta per i giallorossi al “PalaCarrara”, uno degli impianti storici della pallacanestro italiana.

Il prepartita nelle parole del tecnico Massimo Cancellieri e di Matic Rebec.

“Giocare ogni tre giorni non è semplice ma siamo entrati in una nostra routine – commenta il coach giallorosso – la squadra sta facendo un passo in avanti sul piano dell’attenzione quotidiana agli allenamenti e per questo la preparazione delle partite non mi preoccupa. Sarà invece complicato giocare contro una squadra tosta come Pistoia. Per avere a che fare con la loro fisicità dovremo essere molto precisi nel fare le cose, non approssimativi e rispetto alla gara di andata dovremo cambiare atteggiamento, approcciando alla partita nella maniera giusta.

Prima della gara di San Severo avevo chiesto ai miei giocatori di portarsi dietro l’entusiasmo dell’importante vittoria contro Napoli. Ci abbiamo messo un po’ a ricordarci che profumo avesse la vittoria e ora dobbiamo continuare a lavorare sulla mentalità. Il nostro viaggio è iniziato ad agosto, giochiamo tante partite ravvicinate ed è fisiologico che a marzo nessuno possa essere al 100% della forma, per questo dobbiamo partire da noi stessi, facendo sì che sia la testa a supportare il fisico”.

“Questo mio primo mese a Ravenna è stato sicuramente molto impegnativo – aggiunge il playmaker sloveno – abbiamo giocato tante partite, molte delle quali in trasferta. Ho però trovato un bell’ambiente e ottimi compagni, stiamo lavorando bene per solidificare la nostra chimica di squadra. Domenica ci aspetta un’altra partita dura, ma se saremo bravi a seguire le indicazioni del coach potremo sicuramente competere anche a Pistoia”.

La gara sarà tramessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).