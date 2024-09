Nell’ultima amichevole tra le mura amiche prima dell’inizio del campionato, l’OraSì vince una partita in crescendo, soprattutto nel terzo periodo.

A sbloccare la partita per Ravenna è Brigato che da dietro l’arco segna i primi 3 punti dell’incontro. Nei primi minuti però, Loreto Pesaro è brava a trovare con maggiore continuità la via del canestro, in particolare nel tiro da tre punti, nonostante i tentativi dell’OraSì di rimanere a contatto. Quando mancano pochi minuti alla fine del quarto, i giallorossi iniziano a far girare meglio la palla riuscendo a segnare due triple consecutive che causano la chiamata del time-out da parte degli ospiti.

Il secondo quarto, che inizia sul punteggio di 22-29, vede le due squadre segnare con la stessa continuità del primo periodo. A cinque minuti dal termine, Ravenna attacca maggiormente il canestro, tornando in vantaggio grazie ai liberi guadagnati da Crespi e Brigato. Col passare del quarto le due squadre rimangono appaiate nel punteggio, ma una tripla di Gay (22 punti alla fine) a venti secondi dal termine permette ai giallorossi di chiudere il primo tempo in svantaggio di soli due punti, col punteggio di 45-47.

Dopo un inizio di terzo quarto all’insegna dell’equilibrio, l’OraSì aumenta l’intensità in entrambe le metà campo portando il proprio vantaggio sopra la doppia cifra e riuscendo a far segnare tutti i giocatori del quintetto con continuità. Col passare dei minuti i padroni di casa non accennano a diminuire l’intensità e, con Brigato e De Gregori (13 punti alla fine) a guidare la squadra, aumentano il gap fino al 79-60 alla fine della frazione.

Nell’ultimo quarto, con Munari tenuto in panchina in via precauzionale dopo un colpo alla spalla, i padroni di casa riprendono da dove avevano interrotto, ma Loreto è brava segnare con costanza, rimanendo a contatto. Negli ultimi minuti dell’incontro, gli ospiti provano a recuperare lo svantaggio ma Ravenna non viene mai realmente impensierita, con la partita che termina col punteggio di 100-83

Le parole di coach Gabrielli: “Nel primo quarto loro sono andati a canestro con troppa facilità complice anche la poca aggressività dei nostri. Col prosieguo della partita la squadra si è sciolta un po’ ed ogni giocatore si è preso maggiori responsabilità nella metà campo difensiva. Proprio aumentando l’intensità e sistemando qualcosa in attacco siamo cresciuti e migliorati, entrando in campo con un’altra testa e prendendo fiducia anche offensivamente.”

OraSi – Loreto Pesaro 100-83

TABELLINI:

Ravenna: Casoni 12, Gay 22, Ferrari 7, Dron 6, Crespi 5, De Gregori 13, Munari 7, Tyrtyshnyk 13, Brigato 15, Allegri, Branchi n.e., Costantini n.e.

Loreto Pesaro: Battisti 10, Delfino 14, Santucci 8, Cipriani 5, Broglia 12, Cevolini, Gulini 11, Tognacci 7, Aglio 10, Jareci 4, Paolucci, Clementi 2