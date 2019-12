L’avvio fulminante e la solidità nei momenti cruciali permettono alla squadra di coach Cancellieri di conquistare un importante successo, contro una squadra in salute e rigenerata dal cambio di allenatore, e di salire in testa alla classifica in solitudine, a due giornate dalla fine del girone di andata.

Ravenna scende in campo con Potts, Thomas, Chiumenti, Marino, Sergio. Orzinuovi risponde con Smith, Bossi, Ferraro, Negri, Mekowulu. Nel 19-7 iniziale tutti i punti sono USA (Potts 8, Thomas 11). Due triple di Venuto valgono il 27-13 per un primo quarto che termina 29-17.

Il secondo parziale si apre con due punti di Seck, con Treier in evidenza (36-22). Orzinuovi si affida principalmente a Mekowulu (38-28), ma Ravenna resta in controllo (44-28). Si va all’intervallo sul 46-33, con 19 punti per Charles Thomas.

Al rientro in campo Orzinuovi con un parziale di 4-13 si riporta sotto (50-46). L’OraSì alza l’intensità in difesa e con due triple di capitale importanza, di Sergio e Treier, riporta il vantaggio in doppia cifra (58-46). Anche Potts, con due belle giocate, è un protagonista del buon momento giallorosso (65-51). Si va all’ultima pausa sul 67-55.

Bossi riporta Orzinuovi a -9, risponde Marino dall’arco, 70-58, timeout Corbani. Chiumenti trovato libero in mezzo all’area può schiacciare il 72-60, diventando il nono giocatore giallorosso a referto.

Galmarini mette i tre liberi del 72-65, poi commette il quinto fallo su Thomas. L’OraSì allunga ancora nel momento cruciale con Thomas, Sergio (tripla), Potts e ancora Thomas, che infiamma il De Andrè (81-67). La partita si chiude qui, vince Ravenna 81-74.

Spogliatoi:

Coach Cancellieri: “Abbiamo interpretato la gara nel modo giusto, sia offensivamente che difensivamente e ci sono stati diversi protagonisti come spesso accade. In certe partite dobbiamo però avere maggiore solidità, nell’ottica di costruzione della nostra identità e non per il risultato in sé, che naturalmente ci fa piacere. Contro una squadra come Orzinuovi che ha grinta, coraggio e volontà avremmo dovuto essere più pronti alle difficoltà che la partita ha creato e questo è quello che mi è piaciuto meno. Abbiamo fatto cose buone sia in attacco che in difesa, in futuro vorrei spalmare ancora di più i minutaggi, quando tutti me ne daranno la possibilità”

Il tabellino:

OraSì Ravenna – Agribertocchi Orzinuovi 81-74

OraSì Ravenna: Farina NE, Potts 18, Jurkatamm, Thomas 27, Chiumenti 2, Marino 7, Zanetti NE, Treier 10, Venuto 6, Seck 3, Sergio 8, Bravi. All.: Cancellieri. Assistenti: Bulleri, Taccetti.

Agribertocchi Orzinuovi: Smith 8, Bossi 20, Siberna, Perin, Parrillo 5, Guerra NE, Ferraro 2, Galmarini 8, Negri 16, Mekowulu 15. All.: Corbani. Assistente: Vincenzutto.

Parziali: 29-17, 17-16, 21-22,

Arbitri: Caforio di Brindisi, Tallon di Bologna, Bramante di San Martino Buon Albergo (Vr)

Ravenna: da due 17/31, da tre 11/24, rimbalzi 34

Orzinuovi: da due 20/36, da tre 4/22, rimbalzi 30

Spettatori: 2500 circa