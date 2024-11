Serata indimenticabile al PalaCattani. La Raggisolaris Academy vince lo scontro al vertice con il Lusa Basket Massa Lombarda e resta da sola in vetta al girone da imbattuta. Ma oltre al lato sportivo, c’è da segnalare l’incredibile cornice di pubblico che ha reso ancora più bello questo derby. È stata davvero una bella serata di pallacanestro.

Il match non delude le attese con l’intensità che diventa subito protagonista. La Raggisolaris Academy prova a prendere l’inerzia trascinata dal suo collettivo e all’intervallo chiude avanti 43-35, vantaggio che poi supera anche la doppia cifra. Al 30’ i faentini conducono 64-52 e a 4’30’’ sono avanti 75-62, ma nel momento più difficile, Massa Lombarda reagisce da grande squadra. Tre canestri da tre punti e una buona difesa che blocca il gioco degli avversari, permettono di ricucire lo svantaggio fino al 76-79 a 49’’ dalla sirena. Il finale diventa così punto a punto, ma l’Academy non perde lucidità concedendo soltanto un punto ed è Ndiaye con un 2/2 dalla lunetta a regalare ai suoi la sesta vittoria in campionato, facendo esplodere di gioia i tanti tifosi faentini presenti.

Nel prossimo turno di campionato, in programma mercoledì 6 novembre, la Raggisolaris Academy riposerà. Ritornerà in campo sabato 9 novembre alle 19 in casa degli Aviators Lugo.

Raggisolaris Academy – Lusa Massa Lombarda 82-77(19-14; 43-35; 64-52)

FAENZA: Garavini 14, Naccari 5, Merendi 2, Ndiaye 11, Dellachiesa ne, Sirri 17, Ravaioli 3, Tartaglia 15, Naldini ne, Camparevic ne, Lazzari 7, Bendandi 8. All.: Monteventi Ass.: Bedeschi – Pio

MASSA LOMBARDA: Ravaglia 9, Colombo 6, Dalla Malva, Caroli 16, Orlando 12, Castelli, Fabiani 24, Gorini 1, Ciadini 4. All.: Solaroli

ARBITRI: Simoni – Gavina

NOTE. Usciti per falli: Sirri e Lazzari