La Tema Sinergie cala il tris di vittorie sul difficile campo di Fabriano (espugnato per la prima volta) e lo fa con grande personalità. Un successo ancora più prezioso viste le assenze di Romano e Santiangeli per infortunio, che conferma la forza del gruppo, ancora una volta decisiva: tutti hanno infatti dato il loro contributo. Tra i singoli, oltre ai 30 punti di Fragonara, sono da sottolineare i 7 assist di Rinaldin, partito titolare. Tanti sono i segnali positivi avuti dai Raggisolaris che sottolineano quanto la squadra stia crescendo giorno dopo giorno.

LA PARTITA

Fabriano parte bene trascinata dai suoi frombolieri, ma Faenza regge l’urto e la mette subito in difficoltà come dimostrano i 10 liberi conquistati nel primo quarto. Il match è una stupenda battaglia come era nelle previsioni, con l’agonismo ai massimi livelli, grazie anche alle due squadre che si affrontano a viso aperto. All’intervallo arriva avanti la Tema Sinergie grazie al break di Fragonara per il 47-44: il playmaker fa subito intendere di essere particolarmente ispirato.

Si torna in campo e la coppia Centanni-Vavoli sale in cattedra firmando un break di 12-3 nei primi tre minuti che vale il 56-50. Coach Pansa capisce che è meglio chiamare time out per parlarci su, e le sue parole sommate alla reazione d’orgoglio dei giocatori, presentano una Tema Sinergie rigenerata. La squadra lotta su ogni pallone, è attenta in difesa e in attacco il pallone gira molto bene, con tutti i giocatori che sono chiamati in causa. All’ultimo riposo Faenza conduce 65-64 poi prova l’allungo sul 69-74, ma Dri e Centanni impattano sul 74-74. Siamo al rush finale e inizia lo show di Fragonara. Il playmaker diventa il terminale offensivo, segnando due triple da appluasi e i liberi dell’88-80, toccando quota 30 punti. La Ristopro è meno lucida e incisiva e ad ogni suo errore in attacco, la Tema Sinergie cattura palloni. Vettori subisce fallo e dalla lunetta mette i liberi del 90-82 a 41’’ poi ci pensa Fragonara a chiudere definitivamente i conti, rubando palla a pochi secondi dalla sirena finale, facendo esplodere di gioia i tanti tifosi faentini presenti a Cerreto d’Esi.

Ristopro Fabriano – Tema Sinergie Faenza 84-90 (26-23; 44-47; 64-65)

RISTOPRO FABRIANO: Romondia 5, Dri 14, Centanni 21, Beyrne 2, Vavoli 19, Beltrami 2, Silke-Zunda 10, Diarra 1, Ponziani 8, Chiucchi ne, Mazzolini ne, Redini 2. All.: Nunzi

TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi, Rinaldin, Stefanini 10, Mbacke 11, Vettori 18, Van Ounsem 15, Longo 2, Fragonara 30, Aromando ne, Santiangeli ne, Fumagalli 4. All.: Pansa

ARBITRI: Gai – Di Gennaro – Formica

Note. Tiri da 2: Fabriano: 21/37, Faenza: 17/34; Tiri da 3: Fabriano: 8/21, Faenza: 10/26; Tiri liberi: Fabriano: 18/22 , Faenza: 26/33; Rimbalzi totali: Fabriano: 32, Faenza: 30