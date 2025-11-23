La Tema Sinergie vince il derby in casa dell’Andrea Costa Imola e festeggia il ritorno di Romano. Andrea Costa Serata indimenticabile al PalaRuggi dove arriva una vittoria di cuore e di carattere e a mettere la firma è stata anche l’ala campana con tre triple. Romano, che non giocava dal 2 settembre, sembrava essere da sempre nei meccanismi di gioco della squadra, a testimonianza dell’unione del gruppo e di quanto sia importante il lavoro in allenamento. Oltre alle 17 triple della Tema Sinergie, da sottolineare c’è anche la grande lucidità mostrata nei momenti difficili della partita e soprattutto nel secondo tempo, ha lentamente preso in mano il match per dare poi la zampata finale. È stata dunque la serata perfetta!

La Tema Sinergie gioca un ottimo prima quarto trascinata da 5 triple e dai 12 punti di Fragonara, arrivando sul 23-14 al 10’ poi l’inerzia cambia completamente. Il canestro non arriva per cinque lunghissimi minuti, mentre l’Andrea Costa segna da ogni posizione (soprattutto dalla lunga distanza) e impone i suoi ritmi arrivando sul 40-30. La reazione faentina è veemente e porta ad un break di 8-0 concluso con una ‘tripla acrobatica’ di Vettori allo scadere. All’intervallo il tabellone vede Imola avanti 40-38.

Nel secondo tempo sale la tensione in campo e il punteggio resta in equilibrio ed è Faenza a provare la prima fuga nel finale con Santiangeli arrivando al 30’’ avanti 56-50: questo allungo sarà decisivo. Imola si affida a Raucci e a Sanguinetti, ma Faenza è cinica e lucida a respingere i tentativi di rimonta a suon di triple, tutte ben distribuite. Fumagalli firma il 72-64 poi Van Ounsem fa percorso netto dalla lunetta e regala la doppia cifra di vantaggio: 74-64. I Raggisolaris vedono il traguardo ad un passo: l’Andrea Costa sbaglia un paio di tiri, Faenza cattura i rimbalzi e Santiangeli dalla lunetta chiude i conti sul 77-70 facendo esplodere di gioia i tifosi faentini.

Up Imola – Tema Sinergie Faenza 72-77 (14-23; 40-38; 50-56)



UP IMOLA: Kupstas 10, Chessari 12, Moffa 15, Filippini 7, Gozo 5, Raucci 14, Sanguinetti 6, Gatto ne, Thioune 3, Zedda ne. All.: Dalmonte

TEMA SINERGIE FAENZA: Tartaglia ne, Rinaldin, Stefanini 2, Mbacke 5, Vettori 14, Van Ounsem 12, Romano 9, Longo 2, Fragonara 19, Santiangeli 11, Fumagalli 3. All.: Pansa

ARBITRI: Bartoli – De Rico – Paglialunga

Note. Tiri da 2: Imola: 15/33, Faenza: 7/23; Tiri da 3: Imola: 10/33, Faenza: 17/39; Tiri liberi: Imola: 12/16, Faenza: 12/14; Rimbalzi totali: Imola: 39, Faenza: 41