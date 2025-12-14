La vittoria del derby con Ferrara si può fotografare con la frase di coach Pansa a fine gara: “Nell’ultimo quarto avevo giocatori che avrebbero meritato di finire la partita come Vettori, Mbacke e Stefani che avevano fatto benissimo e il fatto che non siano più entrati è perché chi era in campo stava facendo molto molto bene”. La Tema Sinergie ha vinto grazie ad una grande prestazione del collettivo, facendo nuovamente vedere tutte le sue qualità tecniche e caratteriali che aveva smarrito nelle ultime uscite, riuscendo a sopperire all’assenza di Santiangeli, out per un problema ad un piede. Se si aggiunge che questa era un “crocevia”, come detto da Pansa, e che i Raggisolaris lo hanno vinto con grande orgoglio, non si può che essere contenti e lo ha confermato l’abbraccio del PalaCattani a fine gara. La settimana che vedrà la Tema Sinergie scendere in campo mercoledì a Jesi e domenica 21 ancora al PalaCattani con Caserta, non poteva iniziare nella maniera migliore.

La Tema Sinergie non ha buone percentuali offensive nel primo tempo, mentre in difesa è sempre attenta, ma alla prima difficoltà reagisce con grande lucidità. Ferrara si porta avanti 35-22 e Vettori (5 punti) e Fragonara (tripla) propiziano il break che riporta i faentini sotto 32-35. Nel secondo tempo aumentano anche le percentuali in attacco e i Raggisolaris trovano il sorpasso con due liberi di Romano (51-50) e l’allungo con Fragonara (58-53), venendo poi ripresi da Casagrande che firma il 58-58 del 30’. Poi la Tema Sinergie sfodera i suoi cecchini e inizia a segnare da tre punti, continuando a difendere molto bene, tanto che Marchini è l’unico a segnare per gli ospiti. Rinaldin spara da tre l’80-69 poi Fragonara dalla lunetta regala il massimo vantaggio: 86-74. Un vantaggio che i Raggisolaris gestiscono fino alla fine vincendo 89-81, mettendo il punto esclamativo ad un quarto dove hanno segnato ben 32 punti.

Tema Sinergie Faenza – Adamant Ferrara 89-81(13-10; 32-37; 58-58)

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Tartaglia ne, Rinaldin 8, Stefanini 5, Mbacke 13, Vettori 14, Van Ounsem 13, Romano 9, Longo 2, Fragonara 21, Aromando ne, Fumagalli 4. All.: Pansa

ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Bellini, Sackey 2, Renzi 16, Pellicano 2, Santiago 8, Tio 7, Solaroli 4, Marchini 23, Casagrande 15, Caiazza 4. All.: Benedeto

Arbitri: Di Martino – Manganiello – Leggiero

Note. Tiri da 2: Faenza: 19/33, Ferrara: 18/43; Tiri da 3: Faenza: 10/31, Ferrara: 10/27; Tiri liberi: Faenza: 21/22, Ferrara: 15/16; Rimbalzi totali: Faenza: 33, Ferrara: 42