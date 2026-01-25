Finisce con la tripla di Santiangeli che infiamma il PalaCattani e regala alla Tema Sinergie la prima vittoria del 2026. Un successo fortemente voluto e arrivato con una prestazione del collettivo, come dimostrano i cinque uomini andati in doppia cifra.

La gara dei Raggisolaris si può dividere in due parti: il primo quarto, dove una manovra troppo contratta porta a segnare soltanto 12 punti, e i restanti trenta minuti, dove i giocatori giocano in maniera più ‘spensierata’ la loro pallacanestro, costruendo ottime azioni e difendendo con aggressività. Un cambio di marcia che si vede anche dalle percentuali da tre punti, dove l’1/8 del primo quarto, viene cancellata da triple segnate al momento giusto. Piombino dimostra di essere attenta e respinge i tentativi di rimonta dei faentini in due occasioni quando ritornano sotto di un solo punto, non riuscendoci però alla terza occasione. La tripla di Santiangeli allo scadere del primo tempo per il 37-38 sposta l’inerzia nelle mani di Faenza che al rientro in campo, iniziano ad imporre il loro ritmo.

Il gioco veloce regala canestri preziosi come quello di Vettori che vale il sorpasso (47-45) o tiri liberi, come i tre che segna Fragonara per il 57-47. Sempre dalla lunetta arriva il massimo vantaggio con Romano per il 65-54, che mette il punto esclamativo su un terzo quarto dove Faenza segna 28 punti. Il carattere della Tema Sinergie si vede quando Piombino si porta sotto 67-71 al 36’, frutto anche di un calo offensivo dei Raggisolaris che segnano solo tre punti nei primi cinque minuti, perché la squadra risponde subito con Van Ounsem, che segna quattro punti consecutivi: 75-67. Il sipario lo fa calare Santiangeli con la tripla dell’82-69 e il PalaCattani può esultare.

Tema Sinergie Faenza VS Solbat Piombino 82-74 (12-21; 37-38; 65-54)

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Bianchi ne, Rinaldin 9, Mbacke 3, Vettori 12, Van Ounsem 16, Romano 11, Longo, Fragonara 13, Aromando ne, Santiangeli 14, Fumagalli 4. All.: Pansa

SOLBAT PIOMBINO: Buffo ne, Forti 2, Carnevale 9, Menconi 2, Ammannato 9, Giunta 6, Pipitone ne, Fabiani 8,

Raivio 17, Ferraresi 13, Campori 8. All.: Bianchi

Arbitri: Mammola – De Rico – Colussi

Note. Tiri da 2: Faenza: 13/35, Piombino: 22/42; Tiri da 3: Faenza: 10/26, Piombino: 7/22; Tiri liberi: Faenza: 26/29, Piombino: 9/11; Rimbalzi totali: Faenza: 37, Piombino: 36

Uscito per falli: Fabiani