La Tema Sinergie conquista la quinta vittoria consecutiva, dando continuità al suo ottimo inizio di stagione. Decisivo è stato un ottimo primo tempo chiuso con 52 punti segnati che ha reso innocuo un calo avuto nella seconda parte di gara. Tanti sono stati come al solito i protagonisti, ma vanno sottolineate le prestazioni di Mbacke, autore di 18 punti a cui ha aggiunto 16 rimbalzo, e di Longo, fattosi trovare sempre pronto e autore di 8 punti con un 4/4 da due punti. Il dato più bello sono i 25 assist (11 di Fragonara) a testimonianza di quanto ancora una volta la forza del gruppo abbia fatto la differenza.

La Tema Sinergie si fa subito valere approcciando alla gara in modo perfetto e giocando un primo quarto ai limiti della perfezione. Van Ounsem segna 8 punti per il 10-8 iniziale, Mbacke si fa valere con punti e rimbalzi e Fragonara mette la tripla della doppia cifra (26-14), vantaggio che diventa 30-14 al primo riposo. La musica non cambia e questa volta a salire in cattedra è Fumagalli con due triple consecutive che valgono il 50-29 poi gli ospiti reagiscono e ricuciono fino al 34-52 dell’intervallo.

Van Ounsem regala il massimo vantaggio, 61-38, poi la Tema Sinergie ha un calo sia fisiologico (da mettere in conto dopo una prima parte di gara a ritmi altissimi) sia di atteggiamento, perché in difesa si disunisce, come sottolineato anche da coach Pansa in sala stampa. Anche l’attacco produce poco: solo 26 punti in venti minuti. Faenza ha però il merito di mantenere sempre la massima lucidità non facendo mai ritornare in discussione la partita anche quando Loreto Pesaro ritorno sotto fino al -10 in tre occasioni e raggiunge il -7 (69-76) ad un minuto dalla fine. Il vantaggio viene infatti sempre gestito senza problemi fino al 78-69 finale.

Tema Sinergie Faenza – Consultinvest Loreto Pesaro 78-69 (30-14; 52-34; 65-53)

TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi, Rinaldin, Stefanini, Mbacke 18, Vettori 12, Van Ounsem 17, Longo 8, Fragonara 12, Aromando ne, Santiangeli, Al Alosy ne, Fumagalli 11. All.: Pansa

CONSULTINVEST LORETO PESARO: Delfino 8, Del Prete ne, Aglio 5, Valentini ne, Lucchetti ne, Sgarzini 6, Tognacci 11, Graziani 19, Lomtazde 4, Pillastrini 9, Terenzi 7. All.: Ceccarelli

ARBITRI: Tirozzi – Forni – Mammoli

Note. Tiri da 2: Faenza: 18/30, Loreto Pesaro: 18/39; Tiri da 3: Faenza: 11/35, Loreto Pesaro: 4/18; Tiri liberi: Faenza: 9/14, Loreto Pesaro: 21/29; Rimbalzi totali: Faenza: 41, Loreto Pesaro: 33

Usciti per falli: Sgarzini e Lomtazde