Serata memorabile al PalaCattani dove una Tema Sinergie da applausi supera la Luiss Roma, infliggendole la prima sconfitta in campionato. Faenza gioca una gara di una intensità e di una solidità mentale incredibili contro un’avversaria che ha confermato di essere di grandissimo livello. Protagonisti sono stati Rinaldin, autore di 16 punti e decisivo nel momento chiave del match, e Longo, solidissimo sotto canestro, ma tutti hanno dato il loro contributo, soprattutto dall’arco con un ottimo 14/21 da tre. “È stato il nostro modo per scusarci con il nostro pubblico per la prestazione con Quarrata” ha detto coach Pansa in sala stampa e il riscatto è arrivato davvero nel migliore dei modi, a testimonianza della maturità che il gruppo sta acquisendo giorno dopo giorno.

La Tema Sinergie approccia il match nella maniera migliore e con una penetrazione a canestro di Fragonara tocca il 23-11. Poi sale in cattedra la classe di Fernandez che con punti e assist ricuce il gap fino al 23-20 del primo quarto per Faenza. I Raggisolaris rispondono subito andando sul 35-24, ma perdono troppi palloni (13 nel primo tempo) e la Luiss punisce ad ogni errore, firmando un break di 16-3 chiusosi con la tripla di Fallucca a fil di sirena per il 40-38 della Luiss all’intervallo.

Roma sembra aver preso l’inerzia e parte forte anche nel secondo tempo andando sul 53-46 poi è Rinaldin a far saltare il banco. Nel momento più difficile della partita segna nove punti consecutivi portando Faenza sul 55-53 e raggiunge quota 13 nel terzo quarto per il 61-54 passando poi il testimone a Vettori che con un 3/3 dalla lunetta regala il 64-54. La Luiss non ci sta e piazza un’altra zampata con un 9-0 di parziale, riaprendo i conti sul 63-64. La Tema Sinergie però vuole vincere e lo dimostra difendendo con grande aggressività e attaccando con intelligenza. Fragonara e Vettori sparano da tre punti e Faenza inizia ad accarezzare il sogno della vittoria (72-65) non risentendo dell’uscita per falli di un monumentale Stefanini. Poi piazza l’accelerata e va in fuga con Fumagalli che sigla l’83-65 con un sottomano che fa esplodere di gioia i tifosi La Luiss lotta fino alla fine, ma Faenza gestisce il vantaggio e mantiene inviolato il PalaCattani.

Tema Sinergie Faenza – Luiss Roma 85-72 (23-20; 38-40; 64-63)

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Bianchi ne, Tartaglia ne, Rinaldin 16, Stefanini 5, Mbacke 5, Vettori 23, Van Ounsem 5, Longo 4, Fragonara 11, Santiangeli 10, Fumagalli 8. All.: Pansa

LUISS ROMA: Jovovic ne, Orsano, Fernandez 21, Bottelli ne, Casella 5, Fallucca 8, Pasqualin 5, Sylla 4, Atamah 13, Cucci 5, Salvioni 8, Graziano 3. All.: Righetti

ARBITRI: Cassinadri – Esposito – Pratola

Note. Tiri da 2: Faenza: 14/33, Roma: 20/38; Tiri da 3: Faenza: 14/21, Roma: 7/26; Tiri liberi: Faenza: 15/22, Roma: 11/16; Rimbalzi totali: Faenza: 37, Roma: 29

Uscito per falli: Stefanini