Tutte le vittorie sono importanti, ma ce ne sono alcune che lo sono più delle altre. Quella conquistata a Ferrara dalla Tema Sinergie è una di quelle, perché è arrivata grazie al carattere, alla determinazione e alla lucidità. Qualità che sono state fondamentali per imporsi in casa di una squadra in salute, superata soltanto in un finale molto combattuto. Vettori con 33 punti è stato il grande trascinatore in attacco, ma tutti hanno dato un importante contributo, permettendo di reggere l’urto a rimbalzo contro una squadra molto fisica pur dovendo rinunciare a Mbacke e tirando da tre punti con un 14/28.

La partita è sempre in equilibrio e il primo tentativo di allungo arriva nel secondo periodo, quando l’Adamant tocca il 41-29, approfittando anche delle polveri bagnate dei faentini, che non segnano per sei lunghissimi minuti. Ad un minuto dall’intervallo però Vettori con due triple e Romano firmano un break di 9-0, ricucendo fino al 41-38 del riposo lungo. Il match continua ad essere acceso e vibrante, con Tio e Vettori che sono i mattatori in attacco, ed è proprio l’ala faentina con la penetrazione dell’86-84 a dare il via alla volata finale. Fumagalli dalla lunetta segna l’87-84 a 19’’ dalla fine poi inizia il ‘pellegrinaggio dalla lunetta’. Faenza decide infatti di ricorrere al fallo sistematico viste le tante bocche da fuoco degli avversari, strategia che gli estensi devono per forza imitare. Il libero decisivo è di Vettori, 92-89, poi Ferrara tenta da metà campo la tripla della disperazione campo senza fortuna. La Tema Sinergie può così esultare con i suoi tifosi.

Adamant Ferrara – Tema Sinergie Faenza 89-92 (24-21; 41-38; 68-63)

ADAMANT FERRARA: Pampolini ne, Dioli ne, Bellini ne, Sackey, Renzi 13, Pellicano, Pierotti 17, Tio 25, Solaroli 4, Marchini 9, Casagrande 18, Caiazza 3. All.: Sacco

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Bianchi, Rinaldin, Mbacke ne, Vettori 33, Van Ounsem 11, Romano 16, Longo, Fragonara 11, Santiangeli 11, Fumagalli 11. All.: Pansa

Arbitri: Frosolini – Giustarini – Forte

Note. Tiri da 2: Ferrara: 20/38, Faenza: 16/28; Tiri da 3: Ferrara: 11/28, Faenza: 14/28; Tiri liberi: Ferrara: 16/21, Faenza: 18/25; Rimbalzi totali: Ferrara: 36, Faenza: 30

Usciti per falli: Solaroli, Marchini e Fragonara