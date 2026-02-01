Una beffa allo scadere non permette alla Tema Sinergie di vincere il derby con l’Andrea Costa Imola, gara tesa e vibrante per quaranta minuti. Il tiro ben costruito di Romano colpisce il ferro proprio a fil di sirena sul punteggio di 77-78 per Imola, ma la nota negativa della serata è l’infortunio a Mbacke che non gli ha permesso neanche di scendere in campo. Un’assenza che ha pesato nel primo tempo a rimbalzo, come ha affermato coach Pansa, ma poi la squadra ha reagito e non è stata fortunata negli episodi.

L’Andrea Costa parte meglio facendosi valere a rimbalzo e sfruttando secondi tiri portandosi sul 23-14, ma i Raggisolaris rispondono a suon di triple, trovando il sorpasso (34-31) e l’allungo sul 40-33 prima che gli ospiti piazzino un break di 7-0 per il 40-40 dell’intervallo. Il secondo tempo è teso e combattuto (al 34’ Romano e Gatto si vedono sanzionare un fallo tecnico a testa per ‘scaramucce reciproche’ e Thioune viene espulso dalla panchina per proteste) con nessuna delle due contendenti che riesce a piazzare l’allungo decisivo. Fragonara e Vettori sono i finalizzatori della Tema Sinergie, mentre Imola che risponde con Kupstas e Chessari, ma il protagonista è Sanguinetti. A 5’’ dalla fine, con Imola sotto 77-76 guadagna due tiri liberi portando i suoi avanti 78-77. Faenza costruisce il tiro della vittoria ed è un buon tiro, ma Romano, autore di un 3/3 da tre fino a quel momento, non è fortunato.

Tema Sinergie Faenza VS UP Imola 77-78 (19-25; 40-40; 58-55)

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Bianchi ne, Rinaldin 8, Mbacke ne, Vettori 14, Van Ounsem 10, Romano 13, Longo 2, Fragonara 28, Aromando ne, Santiangeli, Fumagalli 2. All.: Pansa

ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 22, Chessari 10, Tamani, Moffa 9, Gozo 2, Abati Tourè 2, Sanguinetti 16, Gatto 2, Thioune 6, Zedda 9. All.: Dalmonte

Arbitri: Purrone – Giuliani – Pulina

Note. Tiri da 2: Faenza: 14/30, Imola: 17/40; Tiri da 3: Faenza: 11/22, Imola: 12/25; Tiri liberi: Faenza: 16/21, Imola: 8/13; Rimbalzi totali: Faenza: 31, Imola: 34.

Al 36’ espulso Thioune per proteste