L’applauso e i cori del PalaCattani a fine gara dopo una sconfitta sono la fotografia della partita, ovvero squadra e tifosi uniti che hanno lottato per quaranta minuti per vincere. La vittoria non è arrivata per merito di Latina, alla quale vanno attribuiti grandi complimenti per come ha giocato e per la solidità difensiva messa in mostra, che le ha permesso di disinnescare i tiratori faentini. Ai Raggisolaris resta la reazione nel finale che ha portato al -3, riaprendo i giochi e da questo spirito bisogna ripartire già da domenica a Imola nel derby con la Virtus.

La Tema Sinergie non ‘morde’ la partita dalla prima azione come nelle precedenti gare e soffre la pressione di Latina, che, trascinata da Sacchetti (11 punti nel primo quarto), si porta sul 14-6. L’attacco non gira al meglio, ma i Raggisolaris non demordono ed infatti ad inizio del secondo quarto, riaprono i giochi con un break di 8-0 per il 22-25. Latina risponde subito con un 9-0 andando sul 34-22 e all’intervallo gli ospiti conducono 41-32.

Al rientro in campo, Santiangeli infiamma il PalaCattani e con una sua tripla regala il 45-49. Ancora una volta Latina è bravissima a rispondere: questa volta si affida a Baskovic, che propizia il 57-47 fine terzo periodo. La Tema Sinergie non molla e con Fumagalli tocca il 61-66 a 2’’ dalla fine, non risentendo della puntuale tripla di Di Emidio del 69-61. Ancora ‘Fuma’ e Fragonara (canestro nato da una palla rubata da una rimessa dal fondo di Latina) accorciano sul 66-69 a 31’’ dalla fine e il PalaCattani si incendia. Il canestro decisivo lo segna l’ex Pastore a 14’’ (72-66) con una tripla perfetta.

Tema Sinergie Faenza – Benacquista Latina 66-74 (14-25; 32-41; 47-57)

TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi ne, Tartaglia ne, Rinaldin 6, Stefanini, Mbacke 4, Vettori 4, Van Ounsem 4, Romano 5, Longo 4, Fragonara 9, Santiangeli 17, Fumagalli 13. All.: Pansa

LATINA: Maiga 3, Simonetti 4, Gallo 5, Chiti 5, Di Emidio 7, Sacchetti 17, Nwohuocha 7, Cipolla 11, Pastore 5, Palombo, Bakovic 10. All.: Gramenzi

ARBITRI: Wassermann – Andreatta – Renga

Note. Tiri da 2: Faenza: 11/27, Latina: 21/37; Tiri da 3: Faenza: 10/31, Latina: 9/33; Tiri liberi: Faenza:14/23, Latina: 5/7; Rimbalzi totali: Faenza: 41, Latina: 40

Uscito per falli: Nwohuocha