“Ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi della loro prestazione”. Le parole di coach Lorenzo Pansa analizzano al meglio un match che ha avuto un epilogo sfortunato con il canestro decisivo subito allo scadere, ma più che il risultato bisogna sottolineare la grande prestazione della Tema Sinergie. Contro la capolista Virtus Roma (meritatamente prima a fine girone d’andata), i Raggisolaris risalgono dal -15 trovando la parità a 14’’ dalla fine, mostrando voglia di vincere e carattere nel ribaltare una partita che sembrava quasi compromessa. Un ottimo segnale in vista del girone di ritorno che inizierà sabato 11 gennaio per i faentini, fermi nel primo week end di gennaio per il turno di riposo, dove si presenteranno con un bottino di 20 punti e da sesti in classifica.

La Tema Sinergie, finalmente al completo dopo aver recuperato Santiangeli, tocca il 24-16 dopo pochi minuti poi Roma sfoggia la sua ottima difesa e arriva all’intervallo avanti 45-34, concedendo soltanto 10 punti nel secondo quarto.

La reazione della Tema Sinergie non tarda ad arrivare, ma la poca continuità offensiva permette di toccare al massimo il -8 (41-49), ma la tripla ‘di tabella’ di Romano all’ultimo secondo che vale il 47-59, fa svoltare la gara. I Raggisolaris iniziano a segnare con continuità da tre punti e con altre tre triple confezionano il break di 12-0 che li porta sotto 56-59. La Virtus ritorna avanti sul 66-58, ma Faenza è in fiducia e con un 7/7 dalla lunetta tocca il -2 (64-66). La parità l’aggancia Fragonara a 14’’8 con il canestro del 72-72. Roma affida l’ultimo tiro a Visintin, spesso decisivo nel corso della partita, che sbaglia la conclusione grazie all’ottima difesa faentina, ma Leggio è il più lesto di tutti e sul gong firma il 74-72 finale.

Tema Sinergie Faenza – Virtus GVM Roma 72-74 (24-22; 34-45; 47-59)

TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi ne, Rinaldin 4, Stefanini 5, Mbacke 8, Vettori 12, Van Ounsem 5, Romano 13, Longo 2, Fragonara 20, Santiangeli, Fumagalli 3. All.: Pansa

VIRTUS GVM ROMA: Toscano 8, Visintin 17, Battistini 6, Majcunic 11, Lenti 9, Bazan 9, Barattini, Rodriguez 8, Leggio 8, Fokou. Calvani

Arbitri: Terranuova – Iaia – Toffano

Note. Tiri da 2: Faenza: 16/33, Roma: 24/40; Tiri da 3: Faenza: 8/23, Roma: 7/23; Tiri liberi: Faenza: 16/20, Roma: 5/6; Rimbalzi totali: Faenza: 33, Roma: 32