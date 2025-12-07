La vera Tema Sinergie non è quella vista sul campo della Virtus Imola (che ha vinto con pieno merito). Un approccio troppo molle alla partita, tanti errori (molti banali commessi a due passi dal canestro), poca difesa e poco carattere sono stati mostrati per tutti i quaranta minuti. Dato che questo atteggiamento e questa pallacanestro non sono nel DNA della squadra, come si è visto tante volte in stagione, c’è tanta voglia di riscattarsi a cominciare dalla partita casalinga con Ferrara di domenica 14 dicembre.

I Raggisolaris segnano soltanto 23 punti nel primo tempo, dato piuttosto eloquente come affermato anche da coach Pansa in conferenza stampa, poi, sotto di 23 punti, rimontano fino al 67-69, fallendo anche la tripla della vittoria. Lo scarto finale non deve cancellare la prova sottotono che sarà molto importante nel percorso di crescita della squadra, se sarà ben analizzata come sicuramente avverrà nei prossimi giorni.

Virtus Imola – Tema Sinergie Faenza 69-67 (26-13; 44-23; 56-45)

VIRTUS IMOLA: Baldi 10, Castellino 5, Mazzoni, Errede ne, Kucan 3, Tambwe 8, Melchiorri 18, Metsla ne, Giorgi 19, Sanviti ne, Pollini 4, Boev 2. All.: Galletti

TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi ne, Tartaglia ne, Rinaldin 4, Stefanini, Mbacke 3, Vettori 16, Van Ounsem 2, Romano 10, Longo 2, Fragonara 19, Santiangeli 7, Fumagalli 4. All.: Pansa

Arbitri: Roiaz – Lilli – Fornaro

Note. Tiri da 2: Imola: 14/44, Faenza: 17/41; Tiri da 3: Imola: 10/24, Faenza: 7/29; Tiri liberi: Imola: 11/20, Faenza: 12/15; Rimbalzi totali: Imola: 44, Faenza: 50

Usciti per falli: Mbacke e Van Ounsem