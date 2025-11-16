Nella pallacanestro spesso decidono gli episodi, soprattutto nei finali di gara punto a punto, ma questa volta la Tema Sinergie deve recriminare per come ha approcciato alla gara. La sconfitta in casa di Chiusi non è infatti figlia della ‘lotteria dei tiri liberi’ nel finale, ma del primo quarto dove la squadra ha concesso 33 punti e di un primo tempo nel quale l’Umana ne ha messi ben 54. Decisamente troppi come ha sottolineato coach Pansa in conferenza stampa, parlando però anche della grande reazione avuta nel secondo tempo che ha portato alla rimonta e ad arrivare ad un passo dalla vittoria..

Chiusi parte a tutto gas approfittando della difesa poco attenta dei Raggisolaris e in dieci minuti segna 33 punti, con ben 21 che portano la firma di Gravaghi. La Tema Sinergie risponde con le triple e chiude la frazione a quota 19 poi riapre il match portandosi sul -6: 33-39. Gli sforzi per la rimonta si fanno sentire nel finale quando Bertocco piazza un mini break personale per il 54-40 dell’intervallo.

La Tema Sinergie rientra dagli spogliatoi con la voglia di riscattarsi, difendendo e attaccando molto bene. Van Ounsem segna tre triple consecutive e firma il canestro del 58-58 e la difesa concede 5 soli punti nei primi sette minuti. Ancora una volta Chiusi piazza la zampata nel finale e al 30’’ è avanti 64-61. Faenza fa ancora la voce grossa con le triple di Fragonara che prima firma il sorpasso, 69-68, poi il 78-75, ma a 43’’ dalla fine l’ex Petrucci mette i liberi del 78-78. Negli ultimi secondi Faenza realizza un 3/7 dalla lunetta, Chiusi è più precisa e proprio con i liberi firma l’84-81 finale. A fine gare il pensiero comune è: peccato per quei primi dieci minuti…

Umana Chiusi – Tema Sinergie Faenza 84-81

UMANA CHIUSI: Steviano, ne, Balducci, Natale ne, Falorni ne, Bertocco 14, Lorenzetti 7, Candotto, Gravaghi 30, Raffaelli ne, Petrucci 7, Rasio 20, Minoli 6. All.: Zanco

TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi ne, Rinaldin 3, Stefanini, Mbacke 2, Vettori 17, Van Ounsem 18, Longo, Fragonara 16, Santiangeli 9, Fumagalli 16. All.: Pansa

ARBITRI: Costa – Di Salvo – Scaramellini

Note. Parziali: 33-19; 54-40; 64-61. Tiri da 2: Chiusi: 20/35, Faenza: 9/28; Tiri da 3: Chiusi: 10/34, Faenza: 17/40; Tiri liberi: Chiusi: 14/20, Faenza: 12/23; Rimbalzi totali: Chiusi: 49, Faenza: 38

Uscito per falli: Petrucci e Minoli