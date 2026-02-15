Non è semplice vincere le ‘partite sporche’ dove l’agonismo è superiore allo spettacolo in campo e la Tema Sinergie ha confermato di saperlo fare molto bene. Con Casoria arriva una vittoria conquistata con le unghie e con i denti al termine di un match vibrante per quaranta minuti, con il punteggio finale di 66-61 che lo fotografa al meglio. I Raggisolaris non si sono mai risparmiati sotto canestro, conquistando 11 rimbalzi con Di Pizzo e 10 con Van Ounsem (autore anche di 11 punti), sfoderando l’ennesima ottima prestazione offensiva di Vettori, che ha segnato 24 punti. Gli applausi però vanno a tutto il collettivo come era già accaduto a Ferrara. Sono tanti i segnali positivi arrivati dalla serata, ma la concentrazione è già rivolta a Jesi, perché mercoledì si ritorna in campo, ancora al PalaCattani.

La Malvin parte con maggiore aggressività obbligando Faenza a spendere molti falli con i lunghi, ma il problema della Tema Sinergie è l’attacco, che produce solo due punti nei primi cinque minuti. Quando la difesa diventa più efficace, anche l’attacco ne trae beneficio, e così Santiangeli firma il primo sorpasso: 16-14. La partita continua ad essere dura, vibrante e con pochi canestri: la Tema Sinergie mantiene sempre qualche punto di vantaggio toccando anche il 50-39, non riuscendo però mai a piazzare il colpo del ko. E così Petracca a 3’15’’ dalla fine segna la tripla che riporta gli ospiti sotto 54-56. Faenza non si scompone ed entra in scena Vettori con la sua solita ‘mano calda’. L’ala firma due canestri da tre e altrettanti liberi, dando il via alla fuga decisiva, 65-55, gap che Casoria non riesce a colmare, perché Faenza controlla fino alla sirena finale.

Tema Sinergie Faenza – Malvin Casoria 66-61 (18-16; 33-29; 48-39)

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Bianchi ne, Rinaldin 4, Vettori 24, Van Ounsem 11, Romano 6, Longo, Di Pizzo 5, Fragonara 5, Santiangeli 5, Al Alosy ne, Fumagalli 5. All.: Pansa

MALVIN CASORIA: Vijber 4, Mehmedoviq 4, Seck 8, Spizzichini 10, Rota ne, Ruggiero 4, Berra 11, Petracca 16, D’Offizi 4, Novelli ne. All.: Gandini

Arbitri: Di Franco – Iaia – Cavinato

Note. Tiri da 2: Faenza: 14/32, Casoria: 16/37; Tiri da 3: Faenza: 5/25, Casoria: 5/24; Tiri liberi: Faenza: 23/32, Casoria: 14/18; Rimbalzi totali: Faenza: 43, Casoria: 40