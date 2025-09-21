Buona la prima per la Tema Sinergie spinta alla vittoria grazie anche al tifo di un caldissimo PalaCattani. I faentini superano un’ottima San Severo in un finale thrilling dove dimostrano di saper sopperire agli alti e bassi grazie alla forza del gruppo e al carattere. Questo successo è fondamentale per il morale come ha sottolineato anche coach Pansa in sala stampa: “Ho detto ai ragazzi di celebrare al meglio questa vittoria, perché era davvero importante esordire con un successo. Se la sono meritata per il gran lavoro che stanno facendo sin dal primo allenamento”. Super tifoso della Tema Sinergie è stato Romano, assente per un problema muscolare alla schiena, che ha caricato i suoi compagni per tutta la partita tifando da dietro alla panchina. Un altro esempio di quanto sia coeso il gruppo.

La Tema Sinergie parte a razzo segnando da ogni posizione e mettendo pressione a San Severo, costretta spesso a ricorrere al fallo per fermare gli avversari. Il primo quarto si chiude 25-16 con una tripla di Fragonara allo scadere. Le ottime giocate di Van Ounsem permettono di toccare il 29-16 poi c’è un calo di tensione e San Severo ne approfitta, arrivando all’intervallo sotto 40-46.

Il secondo tempo si apre con i Raggisolaris in versione cecchini, bravi a segnare 12 punti nei primi 3’ (8 di Vettori) e per tutto il quarto mantengono un vantaggio intorno ai nove punti, senza subire troppo il ritorno degli avversari. Nel finale però Mobio riapre i conti con la tripla del 79-82 a 2’19’’ dalla fine. Poi Bugatti con due liberi, porta i suoi ad una sola lunghezza: 81-82. Santiangeli e Vettori non ci stanno e Faenza va sull’86-81, ma ancora Bugatti è glaciale dalla lunetta e a 10’’ dalla sirena, la Tema Sinergie conduce 86-85. Fragonara segna il libero dell’87-85 poi la difesa è perfetta nell’arginare la penetrazione di Bandini, fallita a fil di sirena. La Tema Sinergie può festeggiare la vittoria insieme ai suoi tifosi.

Tema Sinergie Faenza -Allianz Pazienza San Severo 87-85 (25-16; 46-40; 72-63)

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Bianchi ne, Rinaldin, Stefanini 6, Mbacke 8, Vettori 17, Van Ounsem 21, Longo 5, Fragonara 19, Aromando ne, Santiangeli 9, Fumagalli 2. All.: Pansa

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Lucas 9, Morelli, Mobio 18, Gattel 4, Todisco 2, Petrushevsk nei, Ndour, Gherardini 16, Bandini 8, Scredi 2, Bugatti 26. All.: Bernardi

ARBITRI: Bertuccioli – Paglialunga – Guercio

Note. Tiri da 2: Faenza: 18/35, San Severo: 25/43; Tiri da 3: Faenza: 9/27, San Severo: 7/22; Tiri liberi: Faenza: 24/31, San Severo: 14/20; Rimbalzi totali: Faenza: 41, San Severo: 34