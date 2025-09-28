Tema Sinergie da applausi in casa di Piombino, aggiudicatasi una partita “brutta sporca e cattiva”, intensa e vibrante per quaranta minuti. I Raggisolaris la vincono in un finale concitato dove dimostrano di avere i nervi saldi, ma soprattutto riescono sempre ad uscire dai momenti difficili grazie alla forza del gruppo. È stata dunque una prova di maturità superata che regala ancora più entusiasmo al gruppo di coach Pansa.

La Tema Sinergie parte a razzo andando sull’11-2 poi sale in cattedra Raivio che riporta i suoi in partita. Sono proprio i suoi punti e quelli dell’ex Ammannato a regalare ai toscani il 19-16 di fine primo quarto. La Solbat approfitta anche di qualche distrazione difensiva dei faentini e tocca il 17-24 pungendo nell’orgoglio la Tema Sinergie che reagisce subito. Santiangeli da tre firma il 31-31 e Mbacke dalla lunetta il 35-33 dell’intervallo.

Poi sale in cattedra Vettori che a suon di canestri guida l’attacco dei Raggisolaris e proprio lui firma il 55-53 del 30’. La Tema Sinergie non riesce però a sfruttare la sterilità offensiva di Piombino che non segna nei primi 4’ dell’ultimo periodo ed infatti quando Menconi trova il canestro, Faenza è avanti soltanto 58-57. Nulla di preoccupante perché la Tema Sinergie ha lo spirito giusto per affrontare la volata finale. Van Ounsem con cinque punti consecutivi porta Faenza sul 67-61, Piombino non demorde e a 17’’ dalla sirena, Santiangeli dalla lunetta segna il 73-69. Ammannato mette il 71-73 poi Vettori subisce fallo a nove decimi dalla fine. La guardia segna il suo 25esimo punto e sbaglia apposta il secondo, facendo suonare la sirena finale. La Tema Sinergie può esultare per la seconda vittoria conquistata in altrettante gare.

Solbat Piombino – Tema Sinergie Faenza 71-74 (19-16; 33-35; 54-55)

SOLBAT PIOMBINO: Buffo 8, Forti, Menconi 8, Ammannato 14, Giunta 9, Pipitone ne, Fabiani 15, Ianuale, Guaita 9, Raivio 17, Ferraresi. All.: Conti

TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi ne, Rinaldin 1, Stefanini, Mbacke 10, Vettori 25, Van Ounsem 16, Longo 5, Fragonara 7, Santiangeli 4, Fumagalli 6. All.: Pansa

ARBITRI: Gagliardi – Marcelli – Fornaro

Note. Tiri da 2: Piombino: 19/38, Faenza: 17/37; Tiri da 3: Piombino: 8/28, Faenza: 7/18; Tiri liberi: Piombino: 9/15, Faenza: 19/31; Rimbalzi totali: Piombino: 41, Faenza: 41

Uscito per falli: Fabiani e Van Ounsem